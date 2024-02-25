Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье

И не простой, а очень даже важный: дело в том, что это только первая часть масштабного совместного плана Правительства Омской области и компании «АртРемСтрой». Но теперь к услугам омичей целых два бассейна, тренажёрный зал и хаммам со всей остальной, сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, церемония открытия совпала и с всероссийским Днем Спорта: не только в Омске, но и в других регионах появились новые и востребованные спортивные объекты. Как это было — можно прочесть в материале ниже.