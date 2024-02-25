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Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье

Уцелевший в огне, новый бассейн и наглый грабеж. Омск в воскресенье

25 февраля 2024, 14:51
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Уцелевший чудом пес.

Сегодня омские спасатели поделились доброй историей: им удалось найти и вытащить из горящих руин дворовой постройки, как они сами сказали, «лохматого»: и в самом деле, во внезапно вспыхнувшем подворье в деревне Вперед, у пса было немного шансов выжить. Но — все балки от рухнувшей крыши прошли мимо, а хозяйский дом огонь почти не тронул — это ли не счастливый финал?

«Чудом остался жив». Омские спасатели вынесли из горящих руин сторожевого пса
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Новость №2. В микрорайоне «Московка-2» появился новый спорткомплекс.

И не простой, а очень даже важный: дело в том, что это только первая часть масштабного совместного плана Правительства Омской области и компании «АртРемСтрой». Но теперь к услугам омичей целых два бассейна, тренажёрный зал и хаммам со всей остальной, сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, церемония открытия совпала и с всероссийским Днем Спорта: не только в Омске, но и в других регионах появились новые и востребованные спортивные объекты. Как это было — можно прочесть в материале ниже.

«АРТ Бассейн». Губернатор Омской области открыл новый спорткомплекс на Московке
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Новость №3. Наглый грабеж.

Сегодня сотрудники МВД по Омской области рассказали о вопиющем правонарушении в одном из торговых комплексов Омска. 39-летний омич заметил, что пенсионерка расплатилась крупной купюрой в одном из магазинов — разумеется, это сразу его натолкнуло на идею быстрого обогащения за чужой счет. Только вот кражи не получилось: женщина буквально поймала за руку злоумышленника — и похищение уже стало грабежом. Все подробности — в материале ниже.

Средь бела дня. В Омске задержали грабителя, стащившего деньги у пенсионерки в ТЦ
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#Происшествия#Омск#Мвд#Грабеж#Пенсионерка#Пес#Спасатели#Бассейн#Илья Скобин#День Спорта#Микрорайон Московка-2#АртРемСтрой#Тренажёрный зал
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