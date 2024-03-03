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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

иллюстрация

Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области

3 марта 2024, 05:23
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области мужчину затянуло под колеса поезда

Трагедия произошла в минувшую субботу на железнодорожном вокзале рабочего поселка Марьяновка.

По данным пресс-службы Транспортной полиции Сибирского федерального округа, несчастье произошло вчера на перроне станции Мариановка: сотрудниками ведомства установлено, что пострадавший 1985 года рождения находился очень близко к путям — потоком воздуха его стащило на рельсы, под колеса проезжающего товарного поезда.

От полученных повреждений мужчина погиб на месте.

Железнодорожная станция МариановкаЖелезнодорожная станция Мариановка
Железнодорожная станция Мариановка
Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Теперь процессуальной проверкой смертельного случая займутся сотрудники Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее Город55 освещал подробности гибели 54-летнего мужчины на станции Пламя.

Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд
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#Происшествия#Транспорт#Омская область#Мвд#Травмы#Новости#Пострадавший#Илья Скобин#Следственное управление#Перрон#Марьяновка
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