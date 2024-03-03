Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По данным пресс-службы Транспортной полиции Сибирского федерального округа, несчастье произошло вчера на перроне станции Мариановка: сотрудниками ведомства установлено, что пострадавший 1985 года рождения находился очень близко к путям — потоком воздуха его стащило на рельсы, под колеса проезжающего товарного поезда.
От полученных повреждений мужчина погиб на месте.
Теперь процессуальной проверкой смертельного случая займутся сотрудники Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее Город55 освещал подробности гибели 54-летнего мужчины на станции Пламя.