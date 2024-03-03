Скончался на месте. Мужчину затянуло под поезд в Омской области

По данным пресс-службы Транспортной полиции Сибирского федерального округа, несчастье произошло вчера на перроне станции Мариановка: сотрудниками ведомства установлено, что пострадавший 1985 года рождения находился очень близко к путям — потоком воздуха его стащило на рельсы, под колеса проезжающего товарного поезда.