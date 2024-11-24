Массовая авария. В ДТП на омском Левобережье пострадал полуторогодовалый ребенок

Из-за ДТП в Кировском районе Омска пострадал полуторогодовалый ребенок

Выезд на встречную полосу движения на улице 70 лет Октября обернулся столкновением сразу нескольких автомобилей и травмами у пассажиров — один из них едва отпраздновал свой первый день рождения.

Как сообщили представители пресс-центра областного УМВД, вечером минувшей субботы, 23 ноября, на улице 70 лет Октября произошло серьезное ДТП, спровоцированное выездом на «встречку» водителем автомобиля Toyota. Опасный маневр «завершился» не самым лучшим образом — в районе дома №8 произошло столкновение сразу нескольких автомобилей: Toyota протаранила легковые Lexus и Kia. Кадры с места происшествия . Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области Как сообщили представители ведомства, происшествие стало причиной травм у двух пассажиров: 33-летнего мужчины, находившемся в автомобиле, выскочившем на встречную полосу, а также полуторагодовалого мальчика, находившемся в Lexus'е — им понадобилась помощь врачей. Кроме того, по факту аварии проводится проверка — сотрудники МВД намерены выяснить все обстоятельства и причины ДТП. Напомним, ранее Город55 сообщал о трагедии в селе Любомировка (Таврический район) — там, 23 ноября, под колесами внедорожника погибла 55-летняя женщина, шедшая по обочине дороги. В Омской области водитель на внедорожнике насмерть сбил женщину Узнать подробнее