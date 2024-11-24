Массовая авария. В ДТП на омском Левобережье пострадал полуторогодовалый ребенок

Posted 24 ноября, 04:34
Published 24 ноября, 04:34
Modified 24 ноября, 04:36
Updated 24 ноября, 04:36
Как сообщили представители пресс-центра областного УМВД, вечером минувшей субботы, 23 ноября, на улице 70 лет Октября произошло серьезное ДТП, спровоцированное выездом на «встречку» водителем автомобиля Toyota.
Опасный маневр «завершился» не самым лучшим образом — в районе дома №8 произошло столкновение сразу нескольких автомобилей: Toyota протаранила легковые Lexus и Kia.
Как сообщили представители ведомства, происшествие стало причиной травм у двух пассажиров: 33-летнего мужчины, находившемся в автомобиле, выскочившем на встречную полосу, а также полуторагодовалого мальчика, находившемся в Lexus'е — им понадобилась помощь врачей.
Кроме того, по факту аварии проводится проверка — сотрудники МВД намерены выяснить все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, ранее Город55 сообщал о трагедии в селе Любомировка (Таврический район) — там, 23 ноября, под колесами внедорожника погибла 55-летняя женщина, шедшая по обочине дороги.