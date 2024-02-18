«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Об очередном случае мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Как сообщается, 50-летняя жительница села Юрьево (Кормиловский район), увидела объявление о продаже дров в соцсетях. Попытки связаться с продавцом по номеру в объявлении не увенчались успехом, однако он сам через некоторое время связался с потерпевшей — в одном из мессенджеров.
По словам женщины, мужчина сетовал на большую загруженность: зима холодная и заказов очень много, и, кроме того, развозить топливо приходится на большие расстояния — по этой же причине доставка дров для женщины возможна только после полной предоплаты на сумму 28,5 тысячи рублей. Женщина согласилась и перевела деньги, ожидая доставку.
После этого «продавец» сообщил, что машину уже загружают и скоро заказчица получит свой товар. Прождав целый день, потерпевшая пыталась связаться с отправителем, но он на звонки уже не отвечал.
Теперь пропавшую машину и «внезапно» пропавшего продавца разыскивают уже сотрудники МВД: в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Город55 сообщал о пресечении попытки мошенничества: сотрудники ЧОП смогли предотвратить перевод денег пенсионером, попавшем в «обработку» мошенников.