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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 08:55

иллюстрация

«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников

18 февраля 2024, 06:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Жительница Омской области отдала деньги мошенникам, купив дрова в интернете

15 кубометров предоплаченных дров так и не доехали до жительницы села Юрьево.

Об очередном случае мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Как сообщается, 50-летняя жительница села Юрьево (Кормиловский район), увидела объявление о продаже дров в соцсетях. Попытки связаться с продавцом по номеру в объявлении не увенчались успехом, однако он сам через некоторое время связался с потерпевшей — в одном из мессенджеров.

По словам женщины, мужчина сетовал на большую загруженность: зима холодная и заказов очень много, и, кроме того, развозить топливо приходится на большие расстояния — по этой же причине доставка дров для женщины возможна только после полной предоплаты на сумму 28,5 тысячи рублей. Женщина согласилась и перевела деньги, ожидая доставку.

После этого «продавец» сообщил, что машину уже загружают и скоро заказчица получит свой товар. Прождав целый день, потерпевшая пыталась связаться с отправителем, но он на звонки уже не отвечал.

Теперь пропавшую машину и «внезапно» пропавшего продавца разыскивают уже сотрудники МВД: в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Город55 сообщал о пресечении попытки мошенничества: сотрудники ЧОП смогли предотвратить перевод денег пенсионером, попавшем в «обработку» мошенников.

Попросил помощи. ЧОПовцы остановили пожилого омича, которого «обработали» мошенники
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#Происшествия#Омск#Мошенничество#Мвд#Уголовное дело#Новости#Кормиловский район#Дрова#Илья Скобин#Село Юрьево
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