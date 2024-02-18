«Липовые» дрова. Сельчанка из Омской области осталась без топлива из-за мошенников

Об очередном случае мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Как сообщается, 50-летняя жительница села Юрьево (Кормиловский район), увидела объявление о продаже дров в соцсетях. Попытки связаться с продавцом по номеру в объявлении не увенчались успехом, однако он сам через некоторое время связался с потерпевшей — в одном из мессенджеров.