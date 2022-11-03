С начала года жители одного из регионов Сибири оформили почти 35 тыс загранпаспортов

В УМВД по Кемеровской области с порталом «Сибдепо» поделились данными о выдаче загранпаспортов в 2022 году. Уже за девять месяцев этого года сибиряки почти достигли показателей прошлого года, оформив 34 621 документ.
Из этого количества 29 466 заграничных паспортов оказались нового образца — биометрических и с электронным чипом, и 5 155 старого образца — на 5 лет. Больше всего загранпаспортов жители Кузбасса оформили в феврале (5 746 паспортов), а меньше всего — в мае (2 361).
За весь 2021 год жители региона оформили немногим больше документов — 37 353 биометрических и 6 019 заграничных паспортов старого образца. В 2020 году их было оформлено еще меньше — 21 799 и 4 391, а в 2019, наоборот, рекордное количество — 47 642 и 9 211 соответственно.
Интересно, что некоторые жители Кузбасса до сих пор не забрали паспорта, которые заказали с 2019 года. Сейчас в архиве хранится порядка 300 таких документов, но по истечении предусмотренного законом срока в 3 года документы уничтожат.