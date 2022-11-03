С начала года жители одного из регионов Сибири оформили почти 35 тыс загранпаспортов

За весь 2021 год жители региона оформили немногим больше документов — 37 353 биометрических и 6 019 заграничных паспортов старого образца. В 2020 году их было оформлено еще меньше — 21 799 и 4 391, а в 2019, наоборот, рекордное количество — 47 642 и 9 211 соответственно.