В полиции Омской области обновили начальствующий состав

Posted 20 февраля, 06:29
Published 20 февраля, 06:29
Modified 20 февраля, 06:31
Updated 20 февраля, 06:31
Временно исполняющим обязанности начальника отдела министерства внутренних дел РФ по Омскому району с 18 февраля назначен Кирилл Бейфус. Напомним, что с 2020 года этот отдел МВД возглавлял Виктор Пеньков.
Ранее стало известно, что сразу в трех районных отделах МВД — Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском — в канун Нового Года сменились руководители. Так, ОМВД Азовского района возглавил Максим Кривощеков, на пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе назначен Евгений Панкратов, а в Оконешниковском — Андрей Драч.