В полиции Омской области обновили начальствующий состав

Ранее стало известно, что сразу в трех районных отделах МВД — Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском — в канун Нового Года сменились руководители. Так, ОМВД Азовского района возглавил Максим Кривощеков, на пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе назначен Евгений Панкратов, а в Оконешниковском — Андрей Драч.