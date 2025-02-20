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Posted 20 февраля, 06:29

Published 20 февраля, 06:29

Modified 20 февраля, 06:31

Updated 20 февраля, 06:31

В полиции Омской области обновили начальствующий состав

В полиции Омской области обновили начальствующий состав

20 февраля 2025, 06:29
Фото: 1MI.
Смена руководства произошла 18 февраля 2025 года.

Временно исполняющим обязанности начальника отдела министерства внутренних дел РФ по Омскому району с 18 февраля назначен Кирилл Бейфус. Напомним, что с 2020 года этот отдел МВД возглавлял Виктор Пеньков.

Ранее стало известно, что сразу в трех районных отделах МВД — Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском — в канун Нового Года сменились руководители. Так, ОМВД Азовского района возглавил Максим Кривощеков, на пост главы отдела МВД в Нижнеомском районе назначен Евгений Панкратов, а в Оконешниковском — Андрей Драч.

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#Риана Дязанцева#Полиция#Омск#Омская область#Мвд#Назначение#Омский район
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