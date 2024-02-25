Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В пресс-службе управления МВД России по Омской области сообщили о поисках 20-летнего гражданина сопредельного государства. Сообщается, что мужчина перестал выходить на связь с родителями, после того как сел на поезд в Астане 22 февраля.
Как сообщается, у пропавшего были следующие приметы: темные волосы, высокий, 180 см, рост, худощавость. Был достаточно примечательно одет: черные ботинки с белой подошвой, белая куртка и толстовка с капюшоном, серая шапка, при себе имел рюкзак синего цвета.
Всех владеющих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-983-117-91-40 или 102.
Напомним, сегодня Город55 сообщал о поисках потерявшейся 24 февраля 15-летней девушке — ее удалось найти.