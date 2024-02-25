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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

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Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск

25 февраля 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске разыскивают гражданина республики Казахстан, пропавшего во время поездки

С заявлением в полицию обратились родители пропавшего — он никак не связывался с родителями уже 4 дня.

В пресс-службе управления МВД России по Омской области сообщили о поисках 20-летнего гражданина сопредельного государства. Сообщается, что мужчина перестал выходить на связь с родителями, после того как сел на поезд в Астане 22 февраля.

Как сообщается, у пропавшего были следующие приметы: темные волосы, высокий, 180 см, рост, худощавость. Был достаточно примечательно одет: черные ботинки с белой подошвой, белая куртка и толстовка с капюшоном, серая шапка, при себе имел рюкзак синего цвета.

Всех владеющих информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-983-117-91-40 или 102.

Напомним, сегодня Город55 сообщал о поисках потерявшейся 24 февраля 15-летней девушке — ее удалось найти.

Нашлась! Девушка, пропавшая 24 февраля в Омске, была найдена
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#Происшествия#Полиция#Омск#Мвд#Розыск#Родители#Казахстан#Пропавший#Новости#Поиск#Одежда#Связь#Илья Скобин#Приметы#Потерявшийся#Помощь в поиске#Телефоны
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