Квартира в залоге. Пожилой омич потерял деньги и жилье из-за мошенников

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Как сообщили в управлении МВД по Омской области, в ведомство с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний электромонтер. Все началось с того, что мужчина получил сообщение якобы от «начальника» — тот предупредил пострадавшего о том, что в скором времени с ним свяжется «куратор службы безопасности».
Последний и сообщил пенсионеру, что неизвестные оформили от его имени большое количество кредитов и для защиты денег необходимо следовать всем рекомендациям «специалиста». После этого с мужчиной связался «сотрудник центрального банка» — по его словам, для отмены заявок необходимо самостоятельно открыть «новые» кредиты и перевести все деньги на «единый корреспондентский счет». Кроме того, «лжесотрудник Центробанка» угрожал потерпевшему уголовной статьей за разглашение информации.
Напуганный омич за 2 дня оформил два кредита на общую сумму в 1,5 млн рублей и, под давлением мошенников, получил заем под залог квартиры, отправив все деньги мошенникам.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в произошедшем, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».