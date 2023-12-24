Квартира в залоге. Пожилой омич потерял деньги и жилье из-за мошенников

Последний и сообщил пенсионеру, что неизвестные оформили от его имени большое количество кредитов и для защиты денег необходимо следовать всем рекомендациям «специалиста». После этого с мужчиной связался «сотрудник центрального банка» — по его словам, для отмены заявок необходимо самостоятельно открыть «новые» кредиты и перевести все деньги на «единый корреспондентский счет». Кроме того, «лжесотрудник Центробанка» угрожал потерпевшему уголовной статьей за разглашение информации.