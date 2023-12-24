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Омский пенсионер отдал мошенникам квартиру и 2,5 миллиона рублей

Квартира в залоге. Пожилой омич потерял деньги и жилье из-за мошенников

24 декабря 2023, 06:59
Фото: 1MI

Омский пенсионер отдал мошенникам квартиру и 2,5 миллиона рублей

Пострадавший 65-летний электромонтер несколько дней общался с якобы «начальником» и «куратором службы безопасности» — они и убедили омича взять кредит под залог квартиры.

Как сообщили в управлении МВД по Омской области, в ведомство с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний электромонтер. Все началось с того, что мужчина получил сообщение якобы от «начальника» — тот предупредил пострадавшего о том, что в скором времени с ним свяжется «куратор службы безопасности».

Последний и сообщил пенсионеру, что неизвестные оформили от его имени большое количество кредитов и для защиты денег необходимо следовать всем рекомендациям «специалиста». После этого с мужчиной связался «сотрудник центрального банка» — по его словам, для отмены заявок необходимо самостоятельно открыть «новые» кредиты и перевести все деньги на «единый корреспондентский счет». Кроме того, «лжесотрудник Центробанка» угрожал потерпевшему уголовной статьей за разглашение информации.

Напуганный омич за 2 дня оформил два кредита на общую сумму в 1,5 млн рублей и, под давлением мошенников, получил заем под залог квартиры, отправив все деньги мошенникам.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в произошедшем, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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#Происшествия#Омск#Мошенничество#Мвд#Уголовное дело#Новости#Илья Скобин
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