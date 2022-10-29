В розыск объявили блогера, который хотел «сожрать» бюджет Омска

Как указано в базе разыскиваемых лиц МВД России, Максима Каца *(внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) объявили в федеральный розыск .
Омичам он известен как друг блогера-урбаниста Ильи Варламова, баллотировавшегося в мэры Омска в 2012 году. Вместе с Варламовым Кац создал агентство «Городские проекты», которое только за 2014 год собрало больше 4 млн рублей и благополучно закрылось. Для продвижения агентства блогер-миллионник Кац приезжал в наш город, где выдал интересное заявление на встрече с журналистами:
«Мы с радостью сожрем бюджет Омска, если будет такая возможность. Но не в том смысле, что мы за это ничего не сделаем. <…> Я ничего негативного в возможности брать бюджетные деньги не вижу».
В июле Минюст внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также блогер попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец» после заявления: «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам». Теперь же его разыскивают в России по уголовной статье.