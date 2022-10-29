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В розыск объявили блогера, который хотел «сожрать» бюджет Омска

29 октября 09:56
Фото: 1MI
И бюджет Омска не «сожрал», и в Украине персона нон-грата, и в России в розыске. Максима Каца* разыскивают по «уголовке».

Как указано в базе разыскиваемых лиц МВД России, Максима Каца *(внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) объявили в федеральный розыск .

Омичам он известен как друг блогера-урбаниста Ильи Варламова, баллотировавшегося в мэры Омска в 2012 году. Вместе с Варламовым Кац создал агентство «Городские проекты», которое только за 2014 год собрало больше 4 млн рублей и благополучно закрылось. Для продвижения агентства блогер-миллионник Кац приезжал в наш город, где выдал интересное заявление на встрече с журналистами:

«Мы с радостью сожрем бюджет Омска, если будет такая возможность. Но не в том смысле, что мы за это ничего не сделаем. <…> Я ничего негативного в возможности брать бюджетные деньги не вижу».

В июле Минюст внес Каца в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Также блогер попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец» после заявления: «российская оппозиция никому ничего не должна, особенно украинцам». Теперь же его разыскивают в России по уголовной статье.

Фото: База разыскиваемых МВД РФ
#Политика#Россия#Омск#Розыск#Блогер#Мвд#Дарья Зыкова
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