В розыск объявили блогера, который хотел «сожрать» бюджет Омска

Омичам он известен как друг блогера-урбаниста Ильи Варламова, баллотировавшегося в мэры Омска в 2012 году. Вместе с Варламовым Кац создал агентство «Городские проекты», которое только за 2014 год собрало больше 4 млн рублей и благополучно закрылось. Для продвижения агентства блогер-миллионник Кац приезжал в наш город, где выдал интересное заявление на встрече с журналистами: