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Экскурсии

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2024
Сбербанк рассказал о социальных и волонтерских итогах года в Омске
6 декабря, 06:20
От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии
30 октября, 09:50
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
30 сентября, 05:15
Большое путешествие. Из Омска отправят туристический поезд по Сибири
5 сентября, 03:54
Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»
3 сентября, 05:55
«Газпромнефть-СМ» запустила в парке «Птичья гавань» серию интерактивных экскурсий
26 августа, 06:50
50 маршрутов. В Омске пройдет день массовых бесплатных экскурсий
Записаться на них можно через сайт. Все экскурсии бесплатные и стартуют 31 августа в 12:00 дня.
23 августа, 07:53
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
17 июля, 03:59
Омичам рассказали, где бюджетно и комфортно отдохнуть в Крыму
16 июля, 08:06
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
10 июля, 07:10
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
Омский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи
21 апреля, 13:01
Письма и семейные реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»
29 марта, 05:04
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
2023
Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня
3 октября 2023, 14:27
С середины октября омский дендросад Гензе будет закрыт. Объясняем, почему
29 сентября 2023, 07:10
2022
Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район
Котовский район Волгоградской области — необычное и интересное место отдыха для любителей живописной природы, необычных окаменелостей и красивых храмов.
28 октября 2022, 15:00

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