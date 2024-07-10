Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Впереди еще половина лета, а значит пора отпусков в самом разгаре. Казахстан для омичей — одно популярных направлений для отдыха. Страна граничит с Омской областью, а добраться туда можно на поезде, самолете, машине или туристическом автобусе. Читатель Города55 Марина выбрала последний вариант. На отдых в Боровое, курорт также называют Бурабай, омичка отправилась вместе с мужем и 7-летним сыном.
Поселок Боровое находится на одноименном озере в национальном парке Бурабай. На берегах растут хвойные леса, расположены санатории и грязелечебницы. Бурабай называют «жемчужиной Казахстана».
В национальном парке расположено 14 крупных озер, а также множество мелких. Визитной карточкой Борового называют гору Кокшетау (Синюха) высотой 947 метров.
«Погода была пасмурной. На вершины гор не поднимались. Покатались на джипах с открытым верхом. За 3 часа отдали 20 000 тенге (4000 рублей) на троих. Объехали четыре озера, одно из них грязевое», — рассказала Марина.
В самом курортном поселке также продают экскурсии по национальному парку: различные виды восхождений на горы, посещение поляны Абылай-хана, обзорные экскурсии. Стоимость — от 3000 до 6000 тенге (600-1200 рублей). Из Борового можно добраться до столицы Казахстана.
«Съездить в Астану сейчас стоит 14 000 тенге с человека (2800 рублей). Раньше все было включено в экскурсию. Сейчас посещение достопримечательностей в Астане оплачивается отдельно», — сообщила Марина.
Работают прокаты велосипедов, самокатов, мопедов. В поселке есть зоопарк, Музей природы, террариум.
«В музее много-много чучел. Пошли с сыном в зоопарк, и нам сказали, что по этим билетам можно бесплатно пройти в музей», — поделилась Марина.
Марина рассказала, что была в Боровом пару лет назад, и за это время цены в местных заведениях успели сильно вырасти. Продукты можно приобрести также в магазинах и лавочках, но их стоимость завышена из-за большого количества туристов.
«Мы ходили обедать в кафешку „Арбат“. Были в разных, просто потом на одной остановились. Бизнес-ланчей там нет. За обед у нас на троих уходило в среднем 10 000 тенге (2000 рублей)», — поделилась Марина.
А вот сколько стоят продукты:
Марина приобрела путевку на 5 дней, в нее также был включен проезд на автобусе Омск-Боровое-Омск. Время в пути составляет около 12 часов, но необходимо учитывать, что из-за прохождения государственной границы России и Казахстана оно может быть увеличено. Путевка обошлась в 32 000 рублей на двоих взрослых и одного ребенка. Семья разместилась на базе отдыха «Оазис».
«Это двухэтажный корпус, мы жили на первом этаже. В номере был маленький холодильник, кровати двуспальная и односпальная, душ, туалет. Есть общая кухня, если захочется самому приготовить. Там все чистенько, вся посуда есть. Также есть номера без удобств, для их постояльцев душ и туалет общие», — сообщила омичка.
Местная сим-карта стоит 3500 тенге (700 рублей). Тариф состоит из пакета интернета и минут. Включенных гигабайтов вполне хватает на видеосвязь с близкими в мессенджерах, рассказала Марина. Валюту можно поменять в обменниках. Курс: 1 рубль к 5 тенге.
В общей сложности у семьи из трех человек на 5-дневное путешествие в Боровое ушло около 80 000 рублей. Поездка в Бурабай — вариант отдыха вдали от городской суеты для тех, кто не готов тратить пару сотен тысяч на отдых в Сочи или Турции. Но и для желающих раскошелиться в Боровом есть подходящие варианты — санатории и отели. Проживание в них стоит существенно дороже, чем на базах отдых.
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