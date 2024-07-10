Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска

В общей сложности у семьи из трех человек на 5-дневное путешествие в Боровое ушло около 80 000 рублей. Поездка в Бурабай — вариант отдыха вдали от городской суеты для тех, кто не готов тратить пару сотен тысяч на отдых в Сочи или Турции. Но и для желающих раскошелиться в Боровом есть подходящие варианты — санатории и отели. Проживание в них стоит существенно дороже, чем на базах отдых.