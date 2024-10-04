Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря

Posted 4 октября, 03:27
Published 4 октября, 03:27
Modified 4 октября, 03:41
Updated 4 октября, 03:41
В омском планетарии рассказали об очередной геомагнитной бури, которая ожидается в Омской области уже совсем скоро, на днях. Как уточняют представители, она будет масштабнее, чем все бури до этого.
«Вчера на Солнце произошла экстремальная вспышка класса Х. И выброс плазмы может прибыть уже завтра в пятницу 4 октября к вечеру. Сразу после заката можно ожидать яркие полярные сияния», — рассказали они в своем сообществе.
Напомним, что лучше всего северное сияние заметно в районах Омской области. В соцсетях омичи регулярно публикуют удивительной красоты снимки. Несмотря на очевидные плюсы, магнитные бури нередко оказывают негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Из-за этого у людей может начать болеть голова или резко поменяться давление.
Также Город55 писал о не менее захватывающем явлении, которое ожидается в Омской области в октябре. Над Омском пролетит комета, и в разные дни ее можно будет заметить в разных частях области. В городе даже хотят организовать выездные экскурсии.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]