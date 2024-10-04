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Posted 4 октября, 03:27

Published 4 октября, 03:27

Modified 4 октября, 03:41

Updated 4 октября, 03:41

В Омске ожидается экстремальная магнитная буря, провоцирующая северное сияние

Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря

4 октября 2024, 03:27
Фото: 1MI

В Омске ожидается экстремальная магнитная буря, провоцирующая северное сияние

Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.

В омском планетарии рассказали об очередной геомагнитной бури, которая ожидается в Омской области уже совсем скоро, на днях. Как уточняют представители, она будет масштабнее, чем все бури до этого.

«Вчера на Солнце произошла экстремальная вспышка класса Х. И выброс плазмы может прибыть уже завтра в пятницу 4 октября к вечеру. Сразу после заката можно ожидать яркие полярные сияния», — рассказали они в своем сообществе.
Фото: Омский планетарий

Напомним, что лучше всего северное сияние заметно в районах Омской области. В соцсетях омичи регулярно публикуют удивительной красоты снимки. Несмотря на очевидные плюсы, магнитные бури нередко оказывают негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Из-за этого у людей может начать болеть голова или резко поменяться давление.

Также Город55 писал о не менее захватывающем явлении, которое ожидается в Омской области в октябре. Над Омском пролетит комета, и в разные дни ее можно будет заметить в разных частях области. В городе даже хотят организовать выездные экскурсии.

Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Новости#Солнце#Магнитная буря#Экскурсии#Северное сияние#Комета#Метеозависимость#Полярные сияния
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