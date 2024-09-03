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Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»

Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»

3 сентября 2024, 05:55
Фото: Пресс-служба «Омскэнерго»
Вместе с возобновлением занятий и стартом нового учебного года, филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» вновь приглашает на профориентационные экскурсии учеников 7-11 классов со всей Омской области.

Каникулы миновали, а значит профориентационные экскурсии на предприятиях «Россети Сибирь», в регионах присутствия компании, вновь ждут своих гостей — впервые уникальный проект был запущен в марте этого года. И, в его рамках, школьники могут посетить различные действующие энергообъекты: увидеть своими глазами, как устроена трансформаторная подстанция или Центры управления сетями. Но, что примечательно — сотрудники компании расскажут и наглядно продемонстрируют школярам все тонкости передачи электроэнергии к жилым домам, а также поделятся с ребятами историей энергетики и энергообъектов.

К слову, опыт приема юных гостей у «Омскэнерго» уже есть: в прошлом году на экскурсиях в омском филиале «Россетей» побывало 165 школьников — экскурсии для них проводились как на территории города, так и в районах области. Во время них ребята могли познакомиться с работой диспетчеров, инженеров, электромонтеров и слесарей, а также немного «подтянуть» свои познания в электробезопасности. Кроме того, такие экскурсии полезны и для расширения кругозора детей, особенно увлеченных точными науками — некоторые из них, после мероприятия, уже высказывали заинтересованность в профессии энергетика.

К тому же, записаться на экскурсию не так уж и сложно: достаточно заполнить онлайн-форму, а большое количество различных объектов отрасли в регионе делают такие познавательные прогулки доступными для любой организованной группы или целого класса — а это практически полтора часа новых знаний, ценного опыта и интересных историй.

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#Илья Скобин#Образование#Омская область#Школьники#Электроэнергия#Новости#Экскурсии#Энергетика#Омскэнерго#Профориентация#Познавательные прогулки
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