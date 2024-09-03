Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»

К слову, опыт приема юных гостей у «Омскэнерго» уже есть: в прошлом году на экскурсиях в омском филиале «Россетей» побывало 165 школьников — экскурсии для них проводились как на территории города, так и в районах области. Во время них ребята могли познакомиться с работой диспетчеров, инженеров, электромонтеров и слесарей, а также немного «подтянуть» свои познания в электробезопасности. Кроме того, такие экскурсии полезны и для расширения кругозора детей, особенно увлеченных точными науками — некоторые из них, после мероприятия, уже высказывали заинтересованность в профессии энергетика.