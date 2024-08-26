«Газпромнефть-СМ» запустила в парке «Птичья гавань» серию интерактивных экскурсий

Кроме него в компании были разработаны и другие необходимые для просветительской деятельности пособия: ранее «Газпромнефть-СМ» запустила серию интерактивных экоуроков, во время которых дети могут познакомиться с редкими птицами, живущими на охраняемой территории; цифровой интерактивный путеводитель «Узнай редкую птицу» для омичей постарше и, кроме того, волонтеры компании неоднократно помогали «Птичьей гавани» в подготовке парка к приему птиц, мигрирующих в весенне-летний период.