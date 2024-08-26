«Газпромнефть-СМ» запустила в парке «Птичья гавань» серию интерактивных экскурсий

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Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» запустила сразу несколько интерактивных экскурсий по омской «Птичьей гавани» — их участникам доступна уникальная возможность понаблюдать за редкими птицами в их естественной среде обитания. Все это стало возможно благодаря установке в парке специального оптического оборудования: новые приборы, в «связке» с опытными специалистами «Птичьей гавани» позволяют значительно расширить свой кругозор в сфере орнитологии.
«Чем раньше человек узнает, почему важно заботиться об экологии, соблюдать чистоту, помогать животным и птицам, тем полнее его картина мира и глубже ответственность за свои действия в окружающей среде. Поэтому особенно важно, что проект „Орнитология для всех“ рассчитан на людей разных возрастов, и, в первую очередь, на детей. Экскурсии в интерактивном формате не только делают знакомство с природой интересным, но и помогают воспитывать чувство сопричастности и весомости личного вклада в заботу об окружающей среде», — поделилась Галина Ситникова, директор Детского эколого-биологического центра.
Развитие такого необычного для Омска формата экскурсий — один из этапов совместной программы экологического просвещения, реализуемой при поддержке фонда «Родные города» и в партнерстве с региональным министерством природных ресурсов и экологии.
«Проект интерактивных экологических экскурсий в „Птичьей гавани“ — продолжение нашего плодотворного сотрудничества с „Газпромнефть-СМ“. Это большая системная работа, направленная на формирование осознанного отношения жителей к сохранению экосреды Омской области. Очень важно, что в нее активно включаются такие крупные промышленные компании, которые популяризируют ключевые эколокации и помогают раскрывать уникальность природных богатств нашего региона. Особенность проекта в том, что он рассчитан на самую широкую аудиторию. Каждый житель может увидеть, как живут птицы, в том числе редкие, в естественных условиях, и понять, насколько значимую роль играет человек в сохранении этого многообразия», — отметила Татьяна Хавронина, министр природных ресурсов и экологии Омской области.
Первыми оценить новые обновленные экскурсии по парку смогли воспитанники Детского эколого-биологического центра Омска: дети наблюдали за птицами, определяли их виды и следили за особенностями поведения «пернатых», а позже свои наблюдения сверяли со специальным справочником обитателей «Птичьей гавани», изданным «Газпромнефть-СМ». К слову, подобный справочник стал первым в регионе.
«Газпромнефть-СМ» занимает активную позицию в вопросах сохранения природного потенциала регионов, где живут и работают наши сотрудники. В распоряжении компании один из самых эффективных инструментов — экологическое просвещение. Мы проводим различные образовательные мероприятия, устраиваем экологические мастер-классы для детей, разрабатываем прикладные онлайн-путеводители, которые знакомят пользователей с природными особенностями наших регионов», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».
Кроме него в компании были разработаны и другие необходимые для просветительской деятельности пособия: ранее «Газпромнефть-СМ» запустила серию интерактивных экоуроков, во время которых дети могут познакомиться с редкими птицами, живущими на охраняемой территории; цифровой интерактивный путеводитель «Узнай редкую птицу» для омичей постарше и, кроме того, волонтеры компании неоднократно помогали «Птичьей гавани» в подготовке парка к приему птиц, мигрирующих в весенне-летний период.