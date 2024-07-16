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Омичам рассказали, где бюджетно и комфортно отдохнуть в Крыму

16 июля 2024, 08:06
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В нашем материале вы узнаете, где можно отлично провести время в Крыму летом, не потратив при этом много денег, но получив массу положительных эмоций и пользу для здоровья.

Лето в самом разгаре, но многие омичи еще не успели уйти в заслуженный отпуск. Для всех, кто хочет отдохнуть без ущерба для кошелька, но с приятными эмоциями и пользой для здоровья, newia.ru подготовили свой топ мест на полуострове:

  • Керчь — город, который не относится к категории курортных. Здесь нет элитных отелей и санаториев, зато есть сразу два моря — Черное и Азовское. На их берегах расположено множество баз отдыха, как с советским колоритом, так и современные. Преимущества: большое количество песчаных пляжей и интересные исторические достопримечательности;

  • Щелкино — это небольшой город-поселок, расположенный на берегу прекрасного Казантипского залива. Здесь вы найдете хорошо развитую пляжную инфраструктуру. Набережная обустроена для комфортного отдыха, есть детские игровые площадки, водные аттракционы, кафе и бассейны.

    Главное преимущество Щелкино — это его великолепная природа. Вас ждут дикие песчаные пляжи с пологим заходом в воду, где можно отлично провести время. Кроме того, здесь предлагается множество пляжных развлечений для всех возрастов;

  • Солнечногорское — поселок, расположенный недалеко от Алушты. Здесь отдыхающих ждет широкая полоса галечно-песчаного побережья, чистое море и отсутствие толп туристов. Однако стоит учесть, что в этом месте не развита инфраструктура.

    Но есть и плюсы: вы сможете насладиться чистым воздухом и девственной природой. Рядом находятся знаменитая гора Демерджи и водопад Джур-Джур, которые стоит посетить. Кроме того, в Солнечногорском вас ждут невысокие цены на жилье;

  • Партенит — это небольшой поселок, расположенный между Алуштой и Ялтой. Здесь можно найти ухоженные пляжи с хорошо развитой инфраструктурой, где есть водные развлечения, кафе и возможность арендовать зонтики и шезлонги.

    Одним из преимуществ Партенита является его удобное расположение для посещения экскурсий в соседнюю Ялту или Алушту. Кроме того, здесь можно найти недорогое жилье у частных лиц;

  • Кача — это поселок на западном побережье полуострова. Здесь находятся длинные полосы пляжей, апартаменты для тех, кто ценит комфорт, и недорогие домики для более непривередливых отдыхающих. Кача славится своими завораживающими морскими закатами и рассветами, а также загадочными утесами и подводными пещерами.

    Преимущества этого места: дешевое жилье в частном секторе, возможность съездить на экскурсии в Севастополь или Балаклаву, которые находятся всего в 30 км от поселка;

  • Поповка — это место, которое было популярно среди молодежи в начале 2000-х годов. Она находится в получасе езды от Евпатории. Пляжи в Поповке сравнивают с мальдивскими: многокилометровое побережье с белоснежным песком и изумрудной водой. Здесь всегда чисто и аккуратно, хотя развлечений не так много. Зато есть множество уютных бухт, где можно поставить палатку для отдыха.

    В окрестностях Поповки есть грязевое лечебное озеро Донузлав, где можно пройти процедуры. Также на Ойбурском озере можно заняться рыбалкой. Кроме того, в этом районе довольно демократичные цены на жилье.

Ранее Город55 рассказывал, где можно отдохнуть омичам, которые не планируют далеко уезжать во время отпуска:

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