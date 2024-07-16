Омичам рассказали, где бюджетно и комфортно отдохнуть в Крыму

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Лето в самом разгаре, но многие омичи еще не успели уйти в заслуженный отпуск. Для всех, кто хочет отдохнуть без ущерба для кошелька, но с приятными эмоциями и пользой для здоровья, newia.ru подготовили свой топ мест на полуострове:
Керчь — город, который не относится к категории курортных. Здесь нет элитных отелей и санаториев, зато есть сразу два моря — Черное и Азовское. На их берегах расположено множество баз отдыха, как с советским колоритом, так и современные. Преимущества: большое количество песчаных пляжей и интересные исторические достопримечательности;
Щелкино — это небольшой город-поселок, расположенный на берегу прекрасного Казантипского залива. Здесь вы найдете хорошо развитую пляжную инфраструктуру. Набережная обустроена для комфортного отдыха, есть детские игровые площадки, водные аттракционы, кафе и бассейны.
Главное преимущество Щелкино — это его великолепная природа. Вас ждут дикие песчаные пляжи с пологим заходом в воду, где можно отлично провести время. Кроме того, здесь предлагается множество пляжных развлечений для всех возрастов;
Солнечногорское — поселок, расположенный недалеко от Алушты. Здесь отдыхающих ждет широкая полоса галечно-песчаного побережья, чистое море и отсутствие толп туристов. Однако стоит учесть, что в этом месте не развита инфраструктура.
Но есть и плюсы: вы сможете насладиться чистым воздухом и девственной природой. Рядом находятся знаменитая гора Демерджи и водопад Джур-Джур, которые стоит посетить. Кроме того, в Солнечногорском вас ждут невысокие цены на жилье;
Ранее Город55 рассказывал, где можно отдохнуть омичам, которые не планируют далеко уезжать во время отпуска: