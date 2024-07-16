Омичам рассказали, где бюджетно и комфортно отдохнуть в Крыму

Керчь — город, который не относится к категории курортных. Здесь нет элитных отелей и санаториев, зато есть сразу два моря — Черное и Азовское. На их берегах расположено множество баз отдыха, как с советским колоритом, так и современные. Преимущества: большое количество песчаных пляжей и интересные исторические достопримечательности;

Щелкино — это небольшой город-поселок, расположенный на берегу прекрасного Казантипского залива. Здесь вы найдете хорошо развитую пляжную инфраструктуру. Набережная обустроена для комфортного отдыха, есть детские игровые площадки, водные аттракционы, кафе и бассейны.

Главное преимущество Щелкино — это его великолепная природа. Вас ждут дикие песчаные пляжи с пологим заходом в воду, где можно отлично провести время. Кроме того, здесь предлагается множество пляжных развлечений для всех возрастов;