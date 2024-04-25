Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили

Еще одна новая точка экспозиции — стена граффити. Причем — тематическая: Омск вновь вступил в борьбу за звание «Молодежной столицы России-2025» (еще бы, ведь в городе живут и учатся больше 80 тысяч студентов), и граффити — одно из ее проявлений. Но что еще интереснее, вся эта стена — анонс одного важного мероприятия, на которое можно записаться прямо на выставке, и до него остается совсем немного времени: Фестиваль граффити «Омск — ты просто космос!» состоится уже летом — художники уже могут оставлять заявки: перспектива украсить город и получить ценный приз появляется нечасто. Кстати, фестиваль перенял и название всей экспозиции на выставке «Россия» — тем более, что именно такое имя дали ей омичи на голосовании в Telegram-канале губернатора области, Виталия Хоценко.