Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
25 апреля Павильон №75 вновь распахнул двери для гостей выставки-форума «Россия»: лето приближается, а значит и экспозициям нужно было немного времени, чтобы «взять курс» на теплое время года — а вместе с этим подготовить новые сюрпризы для гостей.
Но, пока длился перерыв, авторы экспозиции Омска не сидели без дела: впереди майские праздники и даже летние каникулы — то время, когда основными посетителями выставки станут семьи с детьми и студенты, а значит, необходима полная переработка концепции. Что и произошло: сразу несколько локаций, рассказывающих об Омске и омичах, капитально преобразились.
Ядром этой спортивной локации стала установка для стрельбы из пистолета — для проверки меткости всех желающих. Тем более, в пулевой стрельбе Омской области есть кем похвастаться: сразу два Олимпийских призера — «бронзовый» Дмитрий Лыкин и Виталина Бацарашкина, дважды завоевавшая золото и серебро Олимпиады; а также многократная чемпионка мира и Европы Юлия Эйдензон.
Конечно, на выставке не получится натренироваться до олимпийского уровня, но вот узнать о богатых традициях спортивной стрельбы можно — о них обязательно расскажут всем желающим.
Еще одна новая точка экспозиции — стена граффити. Причем — тематическая: Омск вновь вступил в борьбу за звание «Молодежной столицы России-2025» (еще бы, ведь в городе живут и учатся больше 80 тысяч студентов), и граффити — одно из ее проявлений. Но что еще интереснее, вся эта стена — анонс одного важного мероприятия, на которое можно записаться прямо на выставке, и до него остается совсем немного времени: Фестиваль граффити «Омск — ты просто космос!» состоится уже летом — художники уже могут оставлять заявки: перспектива украсить город и получить ценный приз появляется нечасто. Кстати, фестиваль перенял и название всей экспозиции на выставке «Россия» — тем более, что именно такое имя дали ей омичи на голосовании в Telegram-канале губернатора области, Виталия Хоценко.
И этот факт посетителям только подтвердят в локации, где установлен масштабный макет установки «Титан». Причем — не случайно: весомая часть промышленного производства Омска — это химическое производство. Ну, а одним из ведущих предприятий в этой отрасли является «Омский каучук», работающий на благо региона больше 60 лет. Кроме того, «Омский каучук» входит в ГК «Титан» и к тому же лидер производства по России — доля его продукции составляет 34%.
А эта локация обновленной выставке — маленький «телепорт» из Москвы в Омск. Гости стенда смогут очутиться в сибирском мегаполисе, славному своими театрами, музеями, спортивными объектами и молодежными пространствами. Это подтверждается достижениями: в 2024 году Омск стал победителем премии «Туристические города» — в номинации «Город образовательного туризма» и показал «серебряный» результат как «Город молодежного туризма». Да и эксперты ценят Омск — город очень привлекателен для организации экскурсий. Ну, а небольшую экскурсию можно устроить прямо на стенде: виртуальная реальность, панель с кинектом — и гость уже обладатель памятного фото на фоне омской достопримечательности (какой именно — можно выбрать самостоятельно).
А вот некоторые стенды, особенно полюбившееся гостям, остались без изменений: авторы экспозиции продлили работу локации с творчеством художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Причем, творчество — именитое: и запись в книге рекордов Гиннеса и троекратное представление в библиотеке Президента России.
На этой выставке можно познакомится с 13-ю книгами «Алфавиты народов мира» и другими уникальными артефактами: миниатюрной книгой «Афоризмы» размером 6 на 9 мм, и увидеть вживую портреты авторов-создателей псевдонима «Козьма Прутков» — причем, выполненных на пластинах из бересты.