Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Новинка выставки — стена граффити.

Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили

25 апреля 2024, 13:04
Фото: Татьяна Денисова / Пресс-служба Правительства Омской области
Новинка выставки — стена граффити.
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.

25 апреля Павильон №75 вновь распахнул двери для гостей выставки-форума «Россия»: лето приближается, а значит и экспозициям нужно было немного времени, чтобы «взять курс» на теплое время года — а вместе с этим подготовить новые сюрпризы для гостей.

Но, пока длился перерыв, авторы экспозиции Омска не сидели без дела: впереди майские праздники и даже летние каникулы — то время, когда основными посетителями выставки станут семьи с детьми и студенты, а значит, необходима полная переработка концепции. Что и произошло: сразу несколько локаций, рассказывающих об Омске и омичах, капитально преобразились.

«Омск — регион сильных»

Ядром этой спортивной локации стала установка для стрельбы из пистолета — для проверки меткости всех желающих. Тем более, в пулевой стрельбе Омской области есть кем похвастаться: сразу два Олимпийских призера — «бронзовый» Дмитрий Лыкин и Виталина Бацарашкина, дважды завоевавшая золото и серебро Олимпиады; а также многократная чемпионка мира и Европы Юлия Эйдензон.

Конечно, на выставке не получится натренироваться до олимпийского уровня, но вот узнать о богатых традициях спортивной стрельбы можно — о них обязательно расскажут всем желающим.

На выставке также широко представлены и другие виды спортаНа выставке также широко представлены и другие виды спорта
На выставке также широко представлены и другие виды спортаНа выставке также широко представлены и другие виды спорта
На выставке также широко представлены и другие виды спорта
Фото: Татьяна Денисова / Пресс-служба Правительства Омской области

«Омск — город студентов»

Еще одна новая точка экспозиции — стена граффити. Причем — тематическая: Омск вновь вступил в борьбу за звание «Молодежной столицы России-2025» (еще бы, ведь в городе живут и учатся больше 80 тысяч студентов), и граффити — одно из ее проявлений. Но что еще интереснее, вся эта стена — анонс одного важного мероприятия, на которое можно записаться прямо на выставке, и до него остается совсем немного времени: Фестиваль граффити «Омск — ты просто космос!» состоится уже летом — художники уже могут оставлять заявки: перспектива украсить город и получить ценный приз появляется нечасто. Кстати, фестиваль перенял и название всей экспозиции на выставке «Россия» — тем более, что именно такое имя дали ей омичи на голосовании в Telegram-канале губернатора области, Виталия Хоценко.

«Анонс» фестиваля точно получился масштабным«Анонс» фестиваля точно получился масштабным
«Анонс» фестиваля точно получился масштабным
Фото: Татьяна Денисова / Пресс-служба Правительства Омской области

Омск — эффективный промышленный регион

И этот факт посетителям только подтвердят в локации, где установлен масштабный макет установки «Титан». Причем — не случайно: весомая часть промышленного производства Омска — это химическое производство. Ну, а одним из ведущих предприятий в этой отрасли является «Омский каучук», работающий на благо региона больше 60 лет. Кроме того, «Омский каучук» входит в ГК «Титан» и к тому же лидер производства по России — доля его продукции составляет 34%.

И «Титан», даже в макете, полностью соответствует своему имениИ «Титан», даже в макете, полностью соответствует своему имени
И «Титан», даже в макете, полностью соответствует своему имениИ «Титан», даже в макете, полностью соответствует своему имени
И «Титан», даже в макете, полностью соответствует своему имени
Фото: Татьяна Денисова / Пресс-служба Правительства Омской области

«Побывай в Омске»

А эта локация обновленной выставке — маленький «телепорт» из Москвы в Омск. Гости стенда смогут очутиться в сибирском мегаполисе, славному своими театрами, музеями, спортивными объектами и молодежными пространствами. Это подтверждается достижениями: в 2024 году Омск стал победителем премии «Туристические города» — в номинации «Город образовательного туризма» и показал «серебряный» результат как «Город молодежного туризма». Да и эксперты ценят Омск — город очень привлекателен для организации экскурсий. Ну, а небольшую экскурсию можно устроить прямо на стенде: виртуальная реальность, панель с кинектом — и гость уже обладатель памятного фото на фоне омской достопримечательности (какой именно — можно выбрать самостоятельно).

«Омск — город, в котором издаются самые маленькие книги в мире»

А вот некоторые стенды, особенно полюбившееся гостям, остались без изменений: авторы экспозиции продлили работу локации с творчеством художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Причем, творчество — именитое: и запись в книге рекордов Гиннеса и троекратное представление в библиотеке Президента России.

На этой выставке можно познакомится с 13-ю книгами «Алфавиты народов мира» и другими уникальными артефактами: миниатюрной книгой «Афоризмы» размером 6 на 9 мм, и увидеть вживую портреты авторов-создателей псевдонима «Козьма Прутков» — причем, выполненных на пластинах из бересты.

Лупа — в комплекте: иначе рассмотреть уникальные миниатюры просто не выйдет.Лупа — в комплекте: иначе рассмотреть уникальные миниатюры просто не выйдет.
Лупа — в комплекте: иначе рассмотреть уникальные миниатюры просто не выйдет.
Фото: Татьяна Денисова / Пресс-служба Правительства Омской области
Какие павильоны выставки «Россия» стоит посетить на выходных
Узнать подробнее
За три месяца работы на выставке-форуме «Россия» приняли 6 миллионов гостей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Спорт#Омск#Театры#Россия#Молодежь#Москва#Дети#Обновление#Стрельба#Студенты#Выставка#Граффити#Промышленность#Новости#Омский каучук#Экскурсии#Пистолет#Книги#Титан#Музеи#Виртуальная реальность
Подпишитесь
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Сегодня, 04:52
Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар
Сегодня, 06:16
Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина
Сегодня, 08:03
Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
Сегодня, 03:08
«Мы не едим деньги, мы вкладываем»: омский бизнес просит продлить льготную упрощенку
Сегодня, 09:38
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
Сегодня, 05:19
"