50 маршрутов. В Омске пройдет день массовых бесплатных экскурсий

На следующей неделе, 31 августа, в Омске пройдет Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». Это уже восьмое такое мероприятие, направленное на то, чтобы омичи лучше узнали свою родину и еще больше полюбили Омск. Все экскурсии будут бесплатными и начнутся в 12:00 по местному времени, рассказали в пресс-службе Минкульта.