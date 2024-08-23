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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

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50 маршрутов. В Омске пройдет день массовых бесплатных экскурсий

23 августа 2024, 07:53
Фото: 1MI
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В Омске пройдет день бесплатных экскурсий

Записаться на них можно через сайт. Все экскурсии бесплатные и стартуют 31 августа в 12:00 дня.

На следующей неделе, 31 августа, в Омске пройдет Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». Это уже восьмое такое мероприятие, направленное на то, чтобы омичи лучше узнали свою родину и еще больше полюбили Омск. Все экскурсии будут бесплатными и начнутся в 12:00 по местному времени, рассказали в пресс-службе Минкульта.

В этом году формат акции обновится: количество экскурсий сократится, но каждая из них станет уникальной. Ожидается около 50 различных маршрутов, которые смогут посетить все желающие. Акция пройдет не только в Омске, но и в 40 других регионах России и за границей.

Кроме того, будут работать амбассадоры туризма — люди, которые создадут контент для продвижения Омской области. Участники проекта могут стать журналисты, фотографы и экскурсоводы. Запись на экскурсии откроется 26 августа на сайте акции excursmob.ru. Там можно выбрать интересующую экскурсию, кликнуть на кнопку «записаться» и оставить контактные данные.

Среди самых интересных направлений — Офис 2ГИС, IT-организация Purrweb, Омская филармония, библиотека ОмГПУ, гостиница Маяк, Арт-центр на Любинском.

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#Кристина Антоносян#Общество#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Новости#Экскурсии
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