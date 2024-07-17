Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска

Из Борового можно на целый день отправиться в столицу Казахстана — Астану. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла около 14 часов и стоила 14 500 тенге с человека (2900 рублей). В стоимость также входит обед. Расстояние от курортного поселка до столицы составляет 262 км, время в пути — около 3 часов.