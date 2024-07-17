Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Казахстан граничит с Омской областью и является популярным у омичей туристическим направлением. На севере республики расположены курортный поселок Боровое и столица страны Астана. Пенсионерка Валентина отправилась в Казахстан вместе с подругой в первой половине июля. Омичка поделилась с Городом55 впечатлениями от поездки.
Путевка обошлась в 13 300 рублей с человека. В ее стоимость был включен проезд на автобусе Омск — Боровое — Омск и проживание в течение 7 дней на базе отдыха «Арасан».
«Это пять двухэтажных корпусов на берегу озера. Удобно, что в центре поселка. Обстановка в номере скромная: две кровати, туалет с душем, вешалка для одежды, маленький столик. Холодильник есть у администратора, посуду можно взять, чайник. Во дворике стоят столы, можно перекусить на свежем воздухе», — рассказала Валентина.
По словам омички, туристов приехало много, все номера были заняты. Июль — самый разгар сезона. Местные приезжают отдохнуть на два-три дня, а путешественники из России останавливаются на более длительный срок.
В поселке Боровое множество заведений общепита, рассчитанных на любой вкус и кошелек.
«Питались в кафешках. Манты, плов, пельмени, шашлыки. Порции большие. Есть и казахская, и европейская кухня. На завтрак можно взять омлет или яичницу. На пляжах продают пирожки, раков вареных, рыбу копченую, вареную кукурузу», — поделилась Валентина.
А вот примерные цены на блюда:
Из Борового можно на целый день отправиться в столицу Казахстана — Астану. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла около 14 часов и стоила 14 500 тенге с человека (2900 рублей). В стоимость также входит обед. Расстояние от курортного поселка до столицы составляет 262 км, время в пути — около 3 часов.
Валентина рассказала, что город поражает своей красотой.
«В Астане ходили в океанариум (за отдельную плату — 4000 тенге / 800 рублей), пещеру ужасов (4200 тенге / 840 рублей), поднимались на башню Байтерек на площади Независимости. В свободное время гуляли по городу, зашли в торговые центры. Посетили мечеть Хазрет Султан», — рассказала Валентина.
Байтерек — монумент и смотровая башня в Астане, один из символов столицы Казахстана. Высота сооружения составляет 97 метров, а с шаром, венчающим конструкцию, — 102 метра.
Основные места отдыха туристов в Боровом — пляжи. Есть платные и бесплатные. Платные пляжи оборудованы лежаками и туалетами. Стоимость — от 2000 до 3000 тенге за весь день (400—600 рублей), для детей и пенсионеров — от 1000 до 2000 тенге (200—400 тенге). На некоторых пляжах есть батуты, водные горки.
Также омички съездили на водно-пешеходную экскурсию в пещеру Кенесары (3500 тенге / 700 рублей).
«По легенде в пещере ночевал хан Кенесары Касымов во время охоты. Добирались до нее пешком и по воде. Капитан на катере был веселый, интересно рассказывал про местные традиции, про горы Казахстана, Голубой залив. Вся экскурсия проходила 2,5 часа», — рассказала Валентина.
В один из дней омские путешественницы отправились на озеро Майбалык. Оно славится сероводородными грязями, минеральной водой. Также посетили пресное озеро Суринское, другое его название — Текеколь. По словам туристов, вода в нем кристально чистая. Стоимость экскурсии — 3500 тенге (700 рублей).
«В Суринском вода теплая-теплая. Когда купаешься, выходить не хочется. Людей не очень много. Местные на машинах приезжают отдыхать на это озеро», — поделилась омичка.
В поселке можно посетить парк, прокатиться на колесе обозрения (2000 тенге / 400 рублей за 9 минут) и, разумеется, погулять по национальному парку Бурабай. Вдоль берега озера обустроена пешеходная дорожка протяженностью в несколько десятков километров.
А вот какие еще есть экскурсии и варианты отдыха в Боровом:
В общей сложности у Валентины ушло на поездку около 30 тысяч рублей. В эту сумму вошли проживание, проезд, питание, экскурсии, покупка подарков и сувениров.
«За такие деньги отдыхом остались довольны», — заключила омичка.
Ранее о поездке в Казахстан Городу55 рассказала омичка Марина. Девушка ездила в путешествие вместе с мужем и 7-летним ребенком.