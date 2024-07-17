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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Боровое считается жемчужиной Казахстана

Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска

17 июля 2024, 03:59
Фото: gorod55.ru
Боровое считается жемчужиной Казахстана

Пенсионерка из Омска рассказала, во сколько обошлась поездка в Боровое и Астану

Рассказываем о ценах на экскурсии и достопримечательностях.

Казахстан граничит с Омской областью и является популярным у омичей туристическим направлением. На севере республики расположены курортный поселок Боровое и столица страны Астана. Пенсионерка Валентина отправилась в Казахстан вместе с подругой в первой половине июля. Омичка поделилась с Городом55 впечатлениями от поездки.

Проживание и проезд

Путевка обошлась в 13 300 рублей с человека. В ее стоимость был включен проезд на автобусе Омск — Боровое — Омск и проживание в течение 7 дней на базе отдыха «Арасан».

«Это пять двухэтажных корпусов на берегу озера. Удобно, что в центре поселка. Обстановка в номере скромная: две кровати, туалет с душем, вешалка для одежды, маленький столик. Холодильник есть у администратора, посуду можно взять, чайник. Во дворике стоят столы, можно перекусить на свежем воздухе», — рассказала Валентина.
База отдыха состоит из двухэтажных деревянных корпусовБаза отдыха состоит из двухэтажных деревянных корпусов
База отдыха состоит из двухэтажных деревянных корпусов
Фото: gorod55.ru

По словам омички, туристов приехало много, все номера были заняты. Июль — самый разгар сезона. Местные приезжают отдохнуть на два-три дня, а путешественники из России останавливаются на более длительный срок.

Поселок Боровое стоит на берегу одноименного озераПоселок Боровое стоит на берегу одноименного озера
Поселок Боровое стоит на берегу одноименного озераПоселок Боровое стоит на берегу одноименного озера
Поселок Боровое стоит на берегу одноименного озера
Фото: gorod55.ru

Питание

В поселке Боровое множество заведений общепита, рассчитанных на любой вкус и кошелек.

«Питались в кафешках. Манты, плов, пельмени, шашлыки. Порции большие. Есть и казахская, и европейская кухня. На завтрак можно взять омлет или яичницу. На пляжах продают пирожки, раков вареных, рыбу копченую, вареную кукурузу», — поделилась Валентина.

А вот примерные цены на блюда:

  • Плов — от 1500 до 2000 тенге (300—400 рублей);
  • Манты, 5 штук — от 1500 до 2000 тенге (300—400 рублей);
  • Самса — 400 тенге (80 рублей);
  • Пицца, кусок — 500 тенге (100 рублей);
  • Донер — 1500 тенге (300 рублей);
  • Пирожки, сосиска в тесте — от 200 до 400 тенге (40—80 рублей).
В национальном парке Бурабай преобладают хвойные лесаВ национальном парке Бурабай преобладают хвойные леса
В национальном парке Бурабай преобладают хвойные лесаВ национальном парке Бурабай преобладают хвойные леса
В национальном парке Бурабай преобладают хвойные леса
Фото: gorod55.ru

Поездка в Астану

Из Борового можно на целый день отправиться в столицу Казахстана — Астану. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла около 14 часов и стоила 14 500 тенге с человека (2900 рублей). В стоимость также входит обед. Расстояние от курортного поселка до столицы составляет 262 км, время в пути — около 3 часов.

АстанаАстана
АстанаАстана
АстанаАстана
Астана
Фото: gorod55.ru

Валентина рассказала, что город поражает своей красотой.

«В Астане ходили в океанариум (за отдельную плату — 4000 тенге / 800 рублей), пещеру ужасов (4200 тенге / 840 рублей), поднимались на башню Байтерек на площади Независимости. В свободное время гуляли по городу, зашли в торговые центры. Посетили мечеть Хазрет Султан», — рассказала Валентина.
Башня БайтерекБашня Байтерек
Башня Байтерек
Фото: gorod55.ru

Байтерек — монумент и смотровая башня в Астане, один из символов столицы Казахстана. Высота сооружения составляет 97 метров, а с шаром, венчающим конструкцию, — 102 метра.

Вид со смотровой площадки башни БайтерекВид со смотровой площадки башни Байтерек
Вид со смотровой площадки башни БайтерекВид со смотровой площадки башни Байтерек
Вид со смотровой площадки башни БайтерекВид со смотровой площадки башни Байтерек
Вид со смотровой площадки башни Байтерек
Фото: gorod55.ru

Достопримечательности и экскурсии

Основные места отдыха туристов в Боровом — пляжи. Есть платные и бесплатные. Платные пляжи оборудованы лежаками и туалетами. Стоимость — от 2000 до 3000 тенге за весь день (400—600 рублей), для детей и пенсионеров — от 1000 до 2000 тенге (200—400 тенге). На некоторых пляжах есть батуты, водные горки.

Платные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сапПлатные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сап
Платные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сапПлатные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сап
Платные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сапПлатные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сап
Платные пляжи оборудованы горками и лежаками. Можно арендовать сап
Фото: gorod55.ru

Также омички съездили на водно-пешеходную экскурсию в пещеру Кенесары (3500 тенге / 700 рублей).

«По легенде в пещере ночевал хан Кенесары Касымов во время охоты. Добирались до нее пешком и по воде. Капитан на катере был веселый, интересно рассказывал про местные традиции, про горы Казахстана, Голубой залив. Вся экскурсия проходила 2,5 часа», — рассказала Валентина.
Пещера КенесарыПещера Кенесары
Пещера КенесарыПещера Кенесары
Пещера Кенесары
Фото: gorod55.ru

В один из дней омские путешественницы отправились на озеро Майбалык. Оно славится сероводородными грязями, минеральной водой. Также посетили пресное озеро Суринское, другое его название — Текеколь. По словам туристов, вода в нем кристально чистая. Стоимость экскурсии — 3500 тенге (700 рублей).

«В Суринском вода теплая-теплая. Когда купаешься, выходить не хочется. Людей не очень много. Местные на машинах приезжают отдыхать на это озеро», — поделилась омичка.
В национальном парке Бурабай насчитывается 14 озерВ национальном парке Бурабай насчитывается 14 озер
В национальном парке Бурабай насчитывается 14 озерВ национальном парке Бурабай насчитывается 14 озер
В национальном парке Бурабай насчитывается 14 озер
Фото: gorod55.ru

В поселке можно посетить парк, прокатиться на колесе обозрения (2000 тенге / 400 рублей за 9 минут) и, разумеется, погулять по национальному парку Бурабай. Вдоль берега озера обустроена пешеходная дорожка протяженностью в несколько десятков километров.

А вот какие еще есть экскурсии и варианты отдыха в Боровом:

  • Сафари на джипе — 7000 тенге (1400 рублей);
  • Панорамный экотур на электроавтобусе и катере — 6000 тенге (1200 рублей);
  • Рыбалка на озере Щучье с лодки — 7500 тенге (1500 рублей);
  • Восхождение на гору Кокшетау — 5000 тенге (1000 рублей);
  • Подъем на скалу Окжетпес с альпинистским снаряжением — 6000 тенге (1200 рублей);
  • Конная прогулка — 6000 тенге (1200 рублей).

Итого

В общей сложности у Валентины ушло на поездку около 30 тысяч рублей. В эту сумму вошли проживание, проезд, питание, экскурсии, покупка подарков и сувениров.

«За такие деньги отдыхом остались довольны», — заключила омичка.

Ранее о поездке в Казахстан Городу55 рассказала омичка Марина. Девушка ездила в путешествие вместе с мужем и 7-летним ребенком.

Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
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#Евгений Игишев#Омск#Казахстан#Шашлык#Питание#Пельмени#Астана#Экскурсии#Торговые центры#Путешествия#Проживание#Пляжи
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