gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 09:50

Published 30 октября, 09:50

Modified 30 октября, 09:52

Updated 30 октября, 09:52

В России неожиданно вырос спрос на экскурсии по болотам

От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии

30 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI.

В России неожиданно вырос спрос на экскурсии по болотам

В Подмосковье набирает популярность новый вид отдыха — «болотинг». Однако эксперты предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

В Подмосковье появился новый тренд в сфере туризма — «болотинг». Жители столицы, уставшие от городской суеты, ищут новые способы отдохнуть на природе. И все чаще отправляются в экскурсии по болотам, чтобы испытать острые ощущения, сообщают Новые известия.

В Москве и ее окрестностях есть множество болот, которые идеально подходят для такого вида отдыха. Например, туристы могут посетить Заяузье, Лианозовский лесопарк, Алешкинский лес, а также парки «Сокольники» и другие природные зоны.

Популярность «болотинга» связана с закрытием многих зарубежных туристических направлений и высокой стоимостью оставшихся вариантов отдыха. Многие жители Москвы ищут более доступные и необычные способы отдохнуть. Опытный путешественник Александр Сизов рассказывает, что походы по болотам помогают ему снять стресс и отвлечься от повседневных забот.

В 400 километрах от Москвы, в Костромской области, гид Павел Вихарев предлагает экскурсии по Исуповскому болоту. Он рассказывает легенду об Иване Сусанине, который, по преданию, завел польских интервентов в болото и погиб, спасая будущего царя Михаила Романова.

Походы по болотам становятся все более популярными, но эксперты предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности. Юрист Анна Смирнова отмечает, что «болотинг» относится к высокорискованным видам туризма, и перед отправлением на экскурсию важно убедиться, что у гида есть лицензия и соответствующая подготовка.

Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Общество#Отдых#Туризм#Лицензия#Новости#Природа#Экскурсии#Подготовка#Титан#Стресс#Путешествия#Отдых на природе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика