От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии

Походы по болотам становятся все более популярными, но эксперты предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности. Юрист Анна Смирнова отмечает, что «болотинг» относится к высокорискованным видам туризма, и перед отправлением на экскурсию важно убедиться, что у гида есть лицензия и соответствующая подготовка.