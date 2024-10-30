От суеты к тишине: почему россияне выбирают болотные экскурсии

Posted 30 октября, 09:50
Published 30 октября, 09:50
Modified 30 октября, 09:52
Updated 30 октября, 09:52
В Подмосковье появился новый тренд в сфере туризма — «болотинг». Жители столицы, уставшие от городской суеты, ищут новые способы отдохнуть на природе. И все чаще отправляются в экскурсии по болотам, чтобы испытать острые ощущения, сообщают Новые известия.
В Москве и ее окрестностях есть множество болот, которые идеально подходят для такого вида отдыха. Например, туристы могут посетить Заяузье, Лианозовский лесопарк, Алешкинский лес, а также парки «Сокольники» и другие природные зоны.
Популярность «болотинга» связана с закрытием многих зарубежных туристических направлений и высокой стоимостью оставшихся вариантов отдыха. Многие жители Москвы ищут более доступные и необычные способы отдохнуть. Опытный путешественник Александр Сизов рассказывает, что походы по болотам помогают ему снять стресс и отвлечься от повседневных забот.
В 400 километрах от Москвы, в Костромской области, гид Павел Вихарев предлагает экскурсии по Исуповскому болоту. Он рассказывает легенду об Иване Сусанине, который, по преданию, завел польских интервентов в болото и погиб, спасая будущего царя Михаила Романова.
Походы по болотам становятся все более популярными, но эксперты предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности. Юрист Анна Смирнова отмечает, что «болотинг» относится к высокорискованным видам туризма, и перед отправлением на экскурсию важно убедиться, что у гида есть лицензия и соответствующая подготовка.