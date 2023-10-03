Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня

Недельный отдых будет у тех учеников, в чьих школах введена триместровая система обучения. В этом формате дети ходят на занятия пять недель, после чего семь дней находятся на отдыхе. Так, на первые каникулы в учебном году школьники уйдут с 9 по 15 октября, а потом, через пять недель, с 20 по 26 ноября. В школах, где образовательный процесс сформирован по четвертям, дети пойдут на каникулы с 30 октября, также на семь дней.