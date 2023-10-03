Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. На следующей неделе некоторых омских школьников ждут осенние каникулы
Недельный отдых будет у тех учеников, в чьих школах введена триместровая система обучения. В этом формате дети ходят на занятия пять недель, после чего семь дней находятся на отдыхе. Так, на первые каникулы в учебном году школьники уйдут с 9 по 15 октября, а потом, через пять недель, с 20 по 26 ноября. В школах, где образовательный процесс сформирован по четвертям, дети пойдут на каникулы с 30 октября, также на семь дней.
Новость №2. Жителей Омской области ждут на октябрьских экскурсиях в Большеречье
В связи с теплой погодой, которая не хочет покидать регион даже с началом второго месяца осени, 7 и 8 октября в музее-заповеднике «Старина Сибирская» для жителей области и гостей проведут театрализованную экскурсию «Прогулки по сибирской деревеньке». Во время экскурсии можно будет познакомиться с хозяевами крестьянской, купеческой, ямщицкой, казачьей усадеб, бытом татарского подворья, с мастерами и ремесленниками. Праздничные мероприятия также состоятся 10, 13 и 14 числа, их программу можно прочитать в материале.
Новость №3. Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу
Такое предложение от местных жителей мэр Омска Сергей Шелест услышал от жителей Ленинского округа во время осмотра территории. Неработающий фонтан, расположенный недалеко от дома №12/8, местные жители хотят закрыть и оформить на его месте красивую клумбу, а рядом поставить скамейки и сформировать тропинки для прогулок. На реализацию проекта, по оценкам специалистов, потребуется 6 млн рублей.