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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:14

иллюстрация

Письма и семейный реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»

29 марта 2024, 05:04
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев — 2024»

Акция запланирована на 18 мая. В этот раз темой мероприятия станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

В этом году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Главной темой мероприятия станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Омским музеям предстоит создать программу, основанную на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и ценностях. Об этом сообщили на сайте «Культура.РФ».

«Ночь музеев — 2024»«Ночь музеев — 2024»
«Ночь музеев — 2024»
Фото: сайт «Культура.РФ»

Посетителям предлагают перенестись в материальный мир, написать письма и дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться ими. Кульминацией акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры РФ.

Напомним, что в прошлом году акцию проводили под названием «Ночь впечатлений». Для жителей Омска подготовили четыре интересных маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.

Например, на улице Музейной устроили световое шоу под диджей-сет. В городском музее «Искусство Омска» организовали программу с элементами секс-просвещения. Цирк подготовил экскурсии и рассказал о своих тайнах, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» работало до двух часов ночи.

Световое шоу, секс-просвет и тайны цирка. Омичей приглашают на «Ночь музеев»
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