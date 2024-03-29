Письма и семейный реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»

Например, на улице Музейной устроили световое шоу под диджей-сет. В городском музее «Искусство Омска» организовали программу с элементами секс-просвещения. Цирк подготовил экскурсии и рассказал о своих тайнах, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» работало до двух часов ночи.