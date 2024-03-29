Письма и семейный реликвии. Омичам рассказали, когда пройдет «Ночь музеев — 2024»

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В этом году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Главной темой мероприятия станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Омским музеям предстоит создать программу, основанную на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и ценностях. Об этом сообщили на сайте «Культура.РФ».
Посетителям предлагают перенестись в материальный мир, написать письма и дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться ими. Кульминацией акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры РФ.
Напомним, что в прошлом году акцию проводили под названием «Ночь впечатлений». Для жителей Омска подготовили четыре интересных маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.
Например, на улице Музейной устроили световое шоу под диджей-сет. В городском музее «Искусство Омска» организовали программу с элементами секс-просвещения. Цирк подготовил экскурсии и рассказал о своих тайнах, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» работало до двух часов ночи.