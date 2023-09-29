С середины октября омский дендросад Гензе будет закрыт. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сотрудники дендрологического сада имени Г. И. Гензе сообщили о завершении экскурсионного сезона. С 16 октября территория будет закрыта для проведения уходовых работ. Пока что у омичей и гостей города есть возможность посетить сад.
В середине осени здесь начнется подготовка к зимнему экскурсионному сезону. В программе предусмотрены экскурсии как для взрослых, так и для детей. Они проходят со среды по воскресенье.
Напомним, что в Омске постепенно приостанавливают работу фонтанов. Так, в парке 30-летия ВЛКСМ закрыли «Холодушку».