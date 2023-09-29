Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

иллюстрация

С середины октября омский дендросад Гензе будет закрыт. Объясняем, почему

29 сентября 2023, 07:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске дендросад Гензе закроется в середине октября для подготовки к зиме

У желающих прогуляться по территории есть в запасе чуть больше двух недель.

Сотрудники дендрологического сада имени Г. И. Гензе сообщили о завершении экскурсионного сезона. С 16 октября территория будет закрыта для проведения уходовых работ. Пока что у омичей и гостей города есть возможность посетить сад.

В середине осени здесь начнется подготовка к зимнему экскурсионному сезону. В программе предусмотрены экскурсии как для взрослых, так и для детей. Они проходят со среды по воскресенье.

Напомним, что в Омске постепенно приостанавливают работу фонтанов. Так, в парке 30-летия ВЛКСМ закрыли «Холодушку».

В главном омском парке из-за холодов закрыли на «зимовку» фонтан
Узнать подробнее
#Город#Омск#Омская область#Новости#Дендросад#Экскурсии#Алина Ясинская
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части
Вчера, 11:44
Самой пожилой жительнице Омской области исполнилось в этом году 107 лет
Сегодня, 06:29
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03