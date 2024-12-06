Сбербанк рассказал о социальных и волонтерских итогах года в Омске

Posted 6 декабря, 06:20
Published 6 декабря, 06:20
Modified 6 декабря, 06:22
Updated 6 декабря, 06:22
В международный день волонтера, который приходится на 5 декабря, Сбер поделился итогами своей социальной деятельности. В 2024 году сотрудники банка продолжили активно участвовать в проектах, целью которых являлось улучшение жизни общества и сохранение природы Омской области.
Волонтеры Сбербанка подготовили и провели 12 детских праздничных мероприятий — от увлекательных мастер-классов и игр до познавательных образовательных программ и экскурсий по достопримечательностям города и музеям.
Много внимания уделили и обучению омичей основам финансовой грамотности и кибербезопасности. За год в 16 обучающих семинарах для взрослых и детей поучаствовали 740 человек. На мероприятиях им рассказали о грамотном управлении финансами и защите данных в интернете.
Следующее направление деятельности банка — экологическое. Работники собрали более 12 тонн мусора и успели высадить свыше 450 деревьев в регионе. За четыре донорские акции, которые проводили в омском отделении, смогли собрать более 80 литров крови. 27 человек приняли участие в этой акции впервые. Не обошлось и без инклюзивных мероприятий и оказания адресной помощи детям с ОВЗ.
«Мы благодарны нашим волонтерам, которые с искренней любовью и заботой относятся к реализации этих проектов. Наша цель — создать условия для устойчивого развития общества и обеспечить заботу о будущем нашего региона», — прокомментировала управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева.
Отметим, что социальную деятельность сотрудники омского филиала банка собираются продолжить и в 2025 году.