Сбербанк рассказал о социальных и волонтерских итогах года в Омске

Следующее направление деятельности банка — экологическое. Работники собрали более 12 тонн мусора и успели высадить свыше 450 деревьев в регионе. За четыре донорские акции, которые проводили в омском отделении, смогли собрать более 80 литров крови. 27 человек приняли участие в этой акции впервые. Не обошлось и без инклюзивных мероприятий и оказания адресной помощи детям с ОВЗ.