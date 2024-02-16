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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня

16 февраля 2024, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске 14-летний автолюбитель решил посоревноваться в скорости с инспекторами ДПС

Сегодня ночью в омских Нефтяниках случилась погоня. На молодого омича за рулем отечественной машины обратили внимание инспекторы. Они попросили водителя остановиться, однако тот не поддался требованиям и только увеличил скорость. Более того, он несколько раз проехал светофоры на «красный» свет. У дома № 30 по улице Загородной его остановили. За рулем сидел парень 2009 года рождения.

Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС
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Новость №2. К самолету, который экстренно сел в пшеничном поле, водят экскурсии

Оказалось, что самолет, экстренно севший на пшеничном поле под Новосибирском, пользуется большой популярностью. Глава Убинского района Олег Конюк рассказал, что к воздушному судну сейчас водят экскурсии, посмотреть на лайнер приезжают не только новосибирцы, но и жители Омской области.

Много любопытных. У самолета рейса Сочи-Омск в пшеничном поле проводят экскурсии
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Новость №3. В Омске осудят семь участников банды сутенеров

В Омске завершилось расследование уголовного дела о незаконном занятии проституцией, перед судом предстанут семь человек. Обвиняемые искали омичек, нуждающихся в дополнительном заработке и обещали им высокий доход, некоторых девушек заставляли работать насильно, угрожали и оказывали психологическое давление. Кроме того, фигуранты дела дважды вымогали деньги в обмен на покровительство. Сейчас уголовное дело направлено в суд, все участники банды сутенеров, кроме лидера, признали вину.

Угрожали и заставляли работать. Банда сутенеров из Омска предстанет перед судом
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