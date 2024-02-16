Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня

Сегодня ночью в омских Нефтяниках случилась погоня. На молодого омича за рулем отечественной машины обратили внимание инспекторы. Они попросили водителя остановиться, однако тот не поддался требованиям и только увеличил скорость. Более того, он несколько раз проехал светофоры на «красный» свет. У дома № 30 по улице Загородной его остановили. За рулем сидел парень 2009 года рождения.