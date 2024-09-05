Большое путешествие. Из Омска отправят туристический поезд по Сибири

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
9 сентября в Омске начнётся новый межрегиональный туристический проект «Сибирь здесь». В рамках первого тура 130 участников — членов семей участников специальной военной операции, пенсионеров, волонтёров, туроператоров, представителей СМИ и блогеров — отправятся в большое путешествие на железнодорожном транспорте.
Перед отправлением участники смогут ознакомиться с культурными достопримечательностями Омска: они посетят Омскую крепость и парк «Вокруг света», а также прокатятся по городу на экскурсионных автобусах. Затем, с железнодорожного вокзала, туристы начнут своё путешествие по живописным маршрутам Сибири, охватывающим такие города, как Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. В каждом из этих городов предусмотрены экскурсии по местным достопримечательностям.
В следующем году организаторы планируют запустить этот туристический маршрут на постоянной основе, что сделает его доступным для всех желающих. О стоимости билетов станет известно позже.