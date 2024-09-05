Большое путешествие. Из Омска отправят туристический поезд по Сибири

Перед отправлением участники смогут ознакомиться с культурными достопримечательностями Омска: они посетят Омскую крепость и парк «Вокруг света», а также прокатятся по городу на экскурсионных автобусах. Затем, с железнодорожного вокзала, туристы начнут своё путешествие по живописным маршрутам Сибири, охватывающим такие города, как Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. В каждом из этих городов предусмотрены экскурсии по местным достопримечательностям.