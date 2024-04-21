Омский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи

Кроме того, уже можно заметить, что ожидает студентов в поездке: требования к оказанию услуги регламентируют небольшое удаление места отдыха от пляжей (на последних обязательно должны быть шезлонги, зонтики и питьевые фонтаны), обязательно должен присутствовать бассейн — как для тренировочных заплывов так и для полноценных соревнований, а так же тренажерный зал и спортивные площадки. Не обошли стороной в требованиях и культурную программу — ежедневно и не менее часа дискотеки, КВН, экскурсии и знакомство с курортом.