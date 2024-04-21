Омский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Соответствующая запись уже появилась на портале ЕИС «Закупки» — на эти цели образовательное учреждение готово выделить почти 3 с половиной миллиона рублей. Документы, размещенные на портале, намекают что отдых пройдет именно в курортном городе Сочи, а именно в Адлерском районе города — в шаговой доступности от моря.
Согласно проекту контракта, оздоровительная поездка запланирована с 19 по 30 августа этого года: расчётное время пребывания студентов «на морях» не больше 12 суток — поездка рассчитана на 80 человек и 1 сопровождающего (ему место предоставляется бесплатно).
Кроме того, уже можно заметить, что ожидает студентов в поездке: требования к оказанию услуги регламентируют небольшое удаление места отдыха от пляжей (на последних обязательно должны быть шезлонги, зонтики и питьевые фонтаны), обязательно должен присутствовать бассейн — как для тренировочных заплывов так и для полноценных соревнований, а так же тренажерный зал и спортивные площадки. Не обошли стороной в требованиях и культурную программу — ежедневно и не менее часа дискотеки, КВН, экскурсии и знакомство с курортом.
Аукцион стартовал 19 апреля и продлится до 2 мая. Окончательный выбор подрядчика огласят 6 мая.
Напомним, ранее Город55 сообщал о другом интересном лоте на портале госзакупок — Омский академический театр драмы заключил контракт с Романом Габриа для создания инсценировки к популярному спектаклю: