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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

иллюстрация

Омский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи

21 апреля 2024, 13:01
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская транспортная академия направит студентов на отдых в Сочи

Подрядчика, способного организовать оздоровительный отдых, уже ищут.

Соответствующая запись уже появилась на портале ЕИС «Закупки» — на эти цели образовательное учреждение готово выделить почти 3 с половиной миллиона рублей. Документы, размещенные на портале, намекают что отдых пройдет именно в курортном городе Сочи, а именно в Адлерском районе города — в шаговой доступности от моря.

Согласно проекту контракта, оздоровительная поездка запланирована с 19 по 30 августа этого года: расчётное время пребывания студентов «на морях» не больше 12 суток — поездка рассчитана на 80 человек и 1 сопровождающего (ему место предоставляется бесплатно).

Кроме того, уже можно заметить, что ожидает студентов в поездке: требования к оказанию услуги регламентируют небольшое удаление места отдыха от пляжей (на последних обязательно должны быть шезлонги, зонтики и питьевые фонтаны), обязательно должен присутствовать бассейн — как для тренировочных заплывов так и для полноценных соревнований, а так же тренажерный зал и спортивные площадки. Не обошли стороной в требованиях и культурную программу — ежедневно и не менее часа дискотеки, КВН, экскурсии и знакомство с курортом.

Аукцион стартовал 19 апреля и продлится до 2 мая. Окончательный выбор подрядчика огласят 6 мая.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другом интересном лоте на портале госзакупок — Омский академический театр драмы заключил контракт с Романом Габриа для создания инсценировки к популярному спектаклю:

Омский драмтеатр заплатит 106 тысяч рублей за драматическую версию повести Санаева
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#Илья Скобин#Образование#Соревнования#Аукцион#Спортивные площадки#Подрядчик#Новости#Бассейн#Экскурсии#Тренажерный зал#Дискотека
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