Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета

Комета будет особенно яркой в ночь на 1 октября, но увидеть ее смогут только жители южного полушария. С 9 по 12 октября комета будет близка к Земле, находясь между нашей планетой и Солнцем. В этот момент ее хвост направится к Земле, что может привести к резкому увеличению яркости. Если это случится, омичи смогут наблюдать самую яркую комету за последние 27 лет в северном полушарии. Однако астрономы советуют смотреть на комету только через телескоп и в дневное время, чтобы не повредить глаза.