Омичам рассказали, когда над областью пролетит самая яркая комета

Posted 30 сентября, 05:15
Published 30 сентября, 05:15
Modified 30 сентября, 05:17
Updated 30 сентября, 05:17
Представители омского планетария рассказали о необычном явлении, за которым смогут понаблюдать омичи. Так, по словам директора омского планетария Владимира Крупко, над регионом пролетит комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань), которая прибыла из далекого облака Оорта, самой удаленной области Солнечной системы. 27 сентября комета прошла на минимальном расстоянии 58.6 миллионов километров от Солнца, и сейчас ее яркость достигает 2.5 звездной величины, что делает ее видимой невооруженным глазом.
Комета будет особенно яркой в ночь на 1 октября, но увидеть ее смогут только жители южного полушария. С 9 по 12 октября комета будет близка к Земле, находясь между нашей планетой и Солнцем. В этот момент ее хвост направится к Земле, что может привести к резкому увеличению яркости. Если это случится, омичи смогут наблюдать самую яркую комету за последние 27 лет в северном полушарии. Однако астрономы советуют смотреть на комету только через телескоп и в дневное время, чтобы не повредить глаза.
С 15 по 16 октября комета немного отдалится от Солнца и станет видимой в вечернее время низко над горизонтом. Наилучшие условия для наблюдений будут с 20 по 26 октября, когда комета поднимется выше. Хотя видимость улучшится, ее яркость начнет снижаться, и к концу октября увидеть ее невооруженным глазом станет невозможно.
В омском планетарии организуют тематические экскурсии, а также выезды на природу с 18 октября при ясном небе для тех, кто хотел бы понаблюдать за явлением.
Ранее Город55 писал о северном сиянии, которое заметили жители региона в первой половине сентября, а также публиковал видео с завораживающим природным явлением. На нем можно заметить небо в желтых, розовых и зеленых цветах, которое создает настоящую атмосферу сказки.
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