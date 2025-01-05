Омск новогодний, внезапное потепление и важнейшее искусство. Главные темы недели

Posted 5 января, 11:12
Published 5 января, 11:12
Modified 5 января, 12:35
Updated 5 января, 12:35
Стоит сказать, что последний день 2024 года выдался сам по себе необычным — именно на него пришлись сразу два особенных явления: астрономическая «черная луна» и вполне себе земной «черный снег». Однако кроме них сюрприз горожанам устроила и погода: серьезный гололед и — внезапное потепление, которое чувствуется и сейчас.
Но 31 декабря было и место чуду — например, омские медики спасли собаку, оказавшуюся почти в 50 километров от цивилизации. «Хвостик» бегал по обочине трассы, а когда понял, что привлек внимание — решил спасаться бегством. Спустя некоторое время пса удалось перехитрить и поймать — сейчас животное находится в одном из приютов соседней, Новосибирской области. Но иногда «чудеса» приобретают совсем другую коннотацию — и пассажиры рейса Омск — Хургада это подтвердят: праздник они едва не встретили прямо в салоне самолета.
К слову, эти же «чудеса» иногда имеют особенность выходить из-под контроля: уже 1 января некоторые омичи столкнулись с настоящим переполохом, созданным одним незадачливым любителем фейерверков — первые залпы его салютной батареи попали прямо по окнам соседей. К счастью, все обошлось — позже пиротехника запускалась уже штатно.
Ну, а где-то 31 декабря и 1 января обернулись серьезным несчастьем: например, спасателям пришлось разбираться с огнем, вспыхнувшим на балконе дома по улице Масленникова. К счастью, обошлось без пострадавших. Но некоторые из горожан все равно встретили Новый год в больницах — к сожалению, иногда водители выбирали сесть за руль изрядно «отметивши».
А вот что омичей точно порадовало — так это внезапное потепление, пришедшее в город как раз 1 января: погода более чем соответствует для прогулок, походов в гости или участия в самых разных активностях. По некоторым прогнозам, такой «бархатный сезон» уже совсем скоро закончится, но корреспонденты Города55 тоже не теряли времени — тестировали все имеющиеся в городе ледяные горки.
Но каникулы можно провести весело не только на горках — в Омске полно других, интересных новогодних активностей. Но, к сожалению, не все омичи успевают в них поучаствовать — для некоторых ночь с 31 декабря на 1 января рабочая, и совсем далека от звона бокалов. Их впечатления — о таком «трудовом» празднике и стали основой для одного из наших материалов.
Но, возвращаясь к теме погоды, стоит сказать, что ее «сюрпризы» точно еще не исчерпаны — если даже в министерстве региональной безопасности обращают на это внимание. В ближайшие дни (8-9 января) ожидается значительное похолодание, а также туманы и слабый снег. Поэтому — стоит быть особенно осторожным.
Все же, кино — неотъемлемая часть досуга омичей. Иначе не объяснить факт того, что 1 января в городских кинотеатрах побывало 16 тысяч горожан. И предметом особенного интереса аудитории стала лента «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+) — именно ему и принадлежит больше половины всех просмотров. Эта и другая занимательная статистика — в материале ниже:
Но, если по душе больше домашний просмотр, то неплохим выбором будут сериалы — их небольшая подборка совсем недавно была собрана нашей редакцией, так что досуг на вечер практически найден. Но, если вы — свободолюбивый человек, ценящий «крупный метр» и цепляющий сюжет, то что — то интересное получится найти в статье ниже: