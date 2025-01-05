Омск новогодний, внезапное потепление и важнейшее искусство. Главные темы недели

Но каникулы можно провести весело не только на горках — в Омске полно других, интересных новогодних активностей. Но, к сожалению, не все омичи успевают в них поучаствовать — для некоторых ночь с 31 декабря на 1 января рабочая, и совсем далека от звона бокалов. Их впечатления — о таком «трудовом» празднике и стали основой для одного из наших материалов.