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Posted 31 декабря, 03:00

Published 31 декабря, 03:00

Modified 31 декабря, 06:03

Updated 31 декабря, 06:03

«Черная луна» 31 декабря: что это за явление и увидят ли его омичи

«Черная луна» 31 декабря: что это за явление и увидят ли его омичи

31 декабря 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.
В этот день спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения.

Директор омского планетария, астроном Владимир Крупко рассказал Городу55, что 31 декабря случится второе новолуние — одна из четырех фаз лунного цикла. Это явление также имеет символическое название «Черная луна». Отметим, что в декабре 2024 года новолуние уже было 1-го числа.

«"Черная луна» — второе новолуние в месяце. Это астрологический термин, к астрономии не имеет отношения», — объяснил Крупко.

Второе новолуние за месяц произойдет 31 декабря в 1:27 по московскому времени

Что такое «черная луна»

По словам заведующей Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Альфии Нестеренко, как правило, Луна проходит только четыре фазы в месяц: это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. При этом один оборот вокруг Земли спутник делает не за целый календарный месяц, а в среднем за 29 дней и 12 часов.

Это значит, что за один месяц может произойти два полнолуния или два новолуния, но случается это очень редко.

Увидят ли омичи «Черную луну»?

Второе новолуние увидеть невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где именно на небосводе в этот момент находится спутник, отмечают специалисты. Луну можно будет заметить только в том случае, если в нее врежется метеорит и произойдет вспышка. Это происходит примерно один раз в час.

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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Россия#Новости#Астрономия#Владимир Крупко#Полнолуние#Астрология
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