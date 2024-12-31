«Черная луна» 31 декабря: что это за явление и увидят ли его омичи

Второе новолуние увидеть невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где именно на небосводе в этот момент находится спутник, отмечают специалисты. Луну можно будет заметить только в том случае, если в нее врежется метеорит и произойдет вспышка. Это происходит примерно один раз в час.