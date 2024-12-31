Новый год в самолете заказывали? Омичи чуть не встретили праздник в салоне лайнера

Posted 31 декабря, 09:59
Published 31 декабря, 09:59
Modified 31 декабря, 10:03
Updated 31 декабря, 10:03
Омичи, купившие билеты на рейс в египетский курорт Хургаду, чуть не встретили Новый год в самолете. Лайнер авиакомпании «АЗУР эйр» должен был вылететь из аэропорта им. Карбышева в 6:40 по омскому времени, но его несколько раз переносили.
Самолет вылетел из Омска в 15:30, это на 8 часов 50 позже назначенного времени. При этом рейс в Пхукет этой же авиакомпании отправился с получасовым опозданием, он должен был вылететь в 2:30, но сделал это в 3:03.
Напомним, что вчера из-за непогоды в Омске задержали самолет до Астаны. Согласно расписанию полетов, лайнер должен был отправиться еще в 21:20, но вылетел лишь в 00:20.