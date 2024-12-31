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Posted 31 декабря, 09:59

Published 31 декабря, 09:59

Modified 31 декабря, 10:03

Updated 31 декабря, 10:03

Омичи, летевшие из Омска в Египет, чуть не встретили Новый год в самолете

Новый год в самолете заказывали? Омичи чуть не встретили праздник в салоне лайнера

31 декабря 2024, 09:59
Фото: 1MI.

Омичи, летевшие из Омска в Египет, чуть не встретили Новый год в самолете

Рейс задержали более чем на 8 часов.

Омичи, купившие билеты на рейс в египетский курорт Хургаду, чуть не встретили Новый год в самолете. Лайнер авиакомпании «АЗУР эйр» должен был вылететь из аэропорта им. Карбышева в 6:40 по омскому времени, но его несколько раз переносили.

Самолет вылетел из Омска в 15:30, это на 8 часов 50 позже назначенного времени. При этом рейс в Пхукет этой же авиакомпании отправился с получасовым опозданием, он должен был вылететь в 2:30, но сделал это в 3:03.

Напомним, что вчера из-за непогоды в Омске задержали самолет до Астаны. Согласно расписанию полетов, лайнер должен был отправиться еще в 21:20, но вылетел лишь в 00:20.

#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Задержка самолета#Авиаперелеты
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