Новогодняя ночь с сюрпризом: омичей предупредили о приближении опасной погоды

Posted 31 декабря, 05:11
Published 31 декабря, 05:11
Modified 31 декабря, 05:13
Updated 31 декабря, 05:13
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей, что сегодня, 31 декабря, местами по региону ожидается сильный гололед и изморозь, также стоит приготовиться к понижению температуры.
Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций, например, пожаров, аварий на коммунальных системах, а также повреждений линий связи. Кроме того, есть риск, что пострадает и общественный транспорт.
Жителей региона просят обращаться в спецслужбы, если они стали свидетелями какого-либо опасного явления или инцидента, звонить можно по следующим телефонам:
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