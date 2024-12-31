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Posted 31 декабря, 05:11

Published 31 декабря, 05:11

Modified 31 декабря, 05:13

Updated 31 декабря, 05:13

Новогодняя ночь с сюрпризом: омичей предупредили о приближении опасной погоды

Новогодняя ночь с сюрпризом: омичей предупредили о приближении опасной погоды

31 декабря 2024, 05:11
Фото: 1MI.
В разгар празднования Нового года в регионе ожидается сильный гололед.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей, что сегодня, 31 декабря, местами по региону ожидается сильный гололед и изморозь, также стоит приготовиться к понижению температуры.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций, например, пожаров, аварий на коммунальных системах, а также повреждений линий связи. Кроме того, есть риск, что пострадает и общественный транспорт.

Жителей региона просят обращаться в спецслужбы, если они стали свидетелями какого-либо опасного явления или инцидента, звонить можно по следующим телефонам:

  • дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области — 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.
  • Единая дежурно-диспетчерская служба города — 78-78-78.

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет жителей Омской области в первом месяце нового года.

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#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новогодняя ночь#Новости#Погода на выходных#Изменение погоды#Новогодние праздники
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