gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 06:14

Published 2 января, 06:14

Modified 2 января, 06:17

Updated 2 января, 06:17

Сейчас в омских кинотеатрах идет более десяти новых фильмов

В первый день года 16 тысяч омичей отправились в кинотеатры. Что идет в прокате

2 января 2025, 06:14
Фото: 1MI. Сейчас в омских кинотеатрах идет более десяти новых фильмов
Лидером проката стал семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+).

Вчера, 1 января, в омские кинотеатры ознакомиться с новинками отправились больше 16 тысяч омичей. Такие данные опубликовала ЕАИС Фонда кино.

Лидером проката стал семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Его посмотрели больше 8 тысяч зрителей. Картина за день собрала 2,8 млн рублей.

На второй строчке «Финист. Первый богатырь» (6+). Сеансы посетили более 4,5 тысяч человек, сборы составили 1,6 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает комедия «Елки 11» (6+). В первый день года фильм посмотрели 1,4 тысячи омичей. Сборы в прокате — 512 тысяч рублей.

Подробная информация о сборах представлена в таблице:

Сборы в прокате
Сборы в прокате. Фото: ЕАИС Фонда кино

Ранее Город55 публиковал график работы торговых центров в новогодние праздники.

Сокращенный график и выходные. Как омские ТЦ работают в новогодние праздники
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Кино#Омск#Фильм#Сборы#Прокат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика