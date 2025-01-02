В первый день года 16 тысяч омичей отправились в кинотеатры. Что идет в прокате

Posted 2 января, 06:14
Published 2 января, 06:14
Modified 2 января, 06:17
Updated 2 января, 06:17
Вчера, 1 января, в омские кинотеатры ознакомиться с новинками отправились больше 16 тысяч омичей. Такие данные опубликовала ЕАИС Фонда кино.
Лидером проката стал семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Его посмотрели больше 8 тысяч зрителей. Картина за день собрала 2,8 млн рублей.
На второй строчке «Финист. Первый богатырь» (6+). Сеансы посетили более 4,5 тысяч человек, сборы составили 1,6 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает комедия «Елки 11» (6+). В первый день года фильм посмотрели 1,4 тысячи омичей. Сборы в прокате — 512 тысяч рублей.
Подробная информация о сборах представлена в таблице: