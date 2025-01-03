Эх, прокачусь! Тестируем омские горки

Posted 3 января, 08:00
Published 3 января, 08:00
Modified 3 января, 08:00
Updated 3 января, 08:00
Праздничное застолье уже позади, а впереди еще почти целая неделя выходных. Когда новогодние фильмы уже пересмотрены, а от оливье не осталось и следа, то наступает время зимних активностей. Одно из них — катание с горки. Корреспондент Города55 Евгений Игишев отправился в городские парки и скверы тестировать этот вид новогоднего досуга. Далее — от первого лица.
На территории Омской крепости, где как раз и установили главную городскую елку, залили и горку в стиле «Майнкрафт». Так считают авторы. Горка действительно состоит из трех тысяч кубов, а длина ската — около 25 метров.
На горку нельзя заходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 12 лет кататься могут только под присмотром взрослых. Так гласят правила на табличке. За их соблюдением внимательно следит император Петр I.
Горка действительно оказалась скользкой, даже специальная табличка об этом предупреждает. Отдельный респект создателям за деревянные ступеньки. Их регулярно очищают, чтобы никто не упал по пути к стартовой точке.
О малышах в Омской крепости тоже не забыли. Рядом с основной горкой построили горки поменьше.
Еще одна достопримечательность Омской крепости — ледяная пушка. Стрельнуть из нее, конечно, не получится, а вот сфотографироваться на фоне — запросто. Наверняка многие омичи знают, что на территории крепости часто проходят исторические фестивали. И уж там-то пушки палят дай бог.
Идем дальше. На очереди «Зимний Любинский». Если кто не знает, то эта локация расположена на улице Музейной. Большой горки тут нет, но есть парочка маленьких. А также ледовый лабиринт. (Тестировать горки и лабиринт не стал. Все-таки не прохожу по возрастной и ростовой категории).
На одной из горок красуется надпись «Радость». Точно такая же, как на крыше дома № 31 по проспекту Карла Маркса. К слову, конструкцию на главную городскую магистраль вот-вот собираются вернуть после реставрации.
Ну, а после катания не грех и сделать несколько памятных снимков в фотозонах. На «Зимнем Любинском» их предостаточно.
Ладно, что-то я отвлекся с фотозонами. Следующая горка —
Пожалуй, это самая большая горка в городе. Расположена она возле спортивного комплекса «Красная звезда». Чтобы прокатиться, придется немного постоять в очереди. Горка пользуется спросом. Но на лестнице можно и с омичами поболтать.
«Мне было лет 12. Мое любимое воспоминание из детства, когда мы с другом пошли на горку 1 января в 12 дня и потом за хлебом, и по пути обратно съели половину булки. Хлеб предназначался для собачки, но ей тоже досталось. Не переживайте», — поделилась омичка Ольга.
Горка двойная: побольше и поменьше. Длина ската действительно впечатляет.
Кататься с горки без тюбинга или ледянки запрещено. Для удобства посетителей работает прокат. Аренда тюбинга обойдется в 300 рублей за полчаса либо 400 рублей за час.
В самом парке имени 30-летия ВЛКСМ, расположенном по соседству с «Красной звездой», горок я не встретил. Но для детей работает зимний аттракцион «ТюбингКросс». Цена — 200 рублей.
Еще одна горка в обзоре — горка на «Зеленом острове». Расположена она напротив главной сцены. Горка получает статус самой красивой. Тут и резные перила, и башенки, и приятная теплота дерева.
Горка разделена на две части, что увеличивает ее пропускную способность. Склон не сильно крутой, так что родители не боятся отпускать на него детей помладше.
А с горки к тому же открывается отличный вид на парк «Вокруг Света». Особенно, когда на улице уже темно. Ранее Город55 рассказывал, о том, как Омск украсили к Новому году. Впереди еще достаточно выходных дней, чтобы ощутить атмосферу праздника, покататься с горки и на коньках. А потому, берите с собой горячий чай, одевайтесь теплее и вперед — гулять!