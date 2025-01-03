Эх, прокачусь! Тестируем омские горки

А с горки к тому же открывается отличный вид на парк «Вокруг Света». Особенно, когда на улице уже темно. Ранее Город55 рассказывал, о том, как Омск украсили к Новому году. Впереди еще достаточно выходных дней, чтобы ощутить атмосферу праздника, покататься с горки и на коньках. А потому, берите с собой горячий чай, одевайтесь теплее и вперед — гулять!