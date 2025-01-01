gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 09:09

Published 1 января, 09:09

Modified 1 января, 09:11

Updated 1 января, 09:11

Полетел в дом: в Омске запуск фейерверка едва не закончился трагедией

Полетел в дом: в Омске запуск фейерверка едва не закончился трагедией

1 января 2025, 09:09
Фото: 1MI.
Происходящее попало на видео.

В новогоднюю ночь не обошлось без инцидентов. Кроме того, что в одной из омских многоэтажек загорелся балкон, во дворах у Первомайского рынка салют пошел не по плану. Подтверждающее видео очевидец опубликовал в телеграм-канале «ЧП Омск».

На кадрах видно, как первые залпы фейерверка направились в окна жилого дома. Омич, снимавший происходящее на видео, едва не заругался матом, но смог сдержать себя. К счастью, ничего плохого не случилось и салют полетел вертикально вверх, как это и должно быть.

Фото: ЧП Омск

Ранее мы писали, как омичи предпочитают проводить время после боя курантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

«Детям нужен праздник»: омичи рассказали, как проводят время после боя курантов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Новогодняя ночь#Фейерверк#ЧП Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика