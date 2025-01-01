Полетел в дом: в Омске запуск фейерверка едва не закончился трагедией

На кадрах видно, как первые залпы фейерверка направились в окна жилого дома. Омич, снимавший происходящее на видео, едва не заругался матом, но смог сдержать себя. К счастью, ничего плохого не случилось и салют полетел вертикально вверх, как это и должно быть.