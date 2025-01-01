Полетел в дом: в Омске запуск фейерверка едва не закончился трагедией

Posted 1 января, 09:09
Published 1 января, 09:09
Modified 1 января, 09:11
Updated 1 января, 09:11
В новогоднюю ночь не обошлось без инцидентов. Кроме того, что в одной из омских многоэтажек загорелся балкон, во дворах у Первомайского рынка салют пошел не по плану. Подтверждающее видео очевидец опубликовал в телеграм-канале «ЧП Омск».
На кадрах видно, как первые залпы фейерверка направились в окна жилого дома. Омич, снимавший происходящее на видео, едва не заругался матом, но смог сдержать себя. К счастью, ничего плохого не случилось и салют полетел вертикально вверх, как это и должно быть.
Ранее мы писали, как омичи предпочитают проводить время после боя курантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.