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Posted 4 января, 06:00

Published 4 января, 06:00

Modified 4 января, 06:00

Updated 4 января, 06:00

От напряженных триллеров до веселых комедий

Топ сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за новогодние каникулы

4 января 2025, 06:00
Фото: 1MI. От напряженных триллеров до веселых комедий

Топ сериалов 2024 года, которые стоит посмотреть омичам в новогодние каникулы

Город55 подготовил список сериалов, которые подарят множество эмоций и отлично подойдут для просмотра в новогодние каникулы.

Новый год — это время, когда хочется отдохнуть от повседневных забот, погрузиться в мир увлекательных сюжетов и насладиться качественным контентом. Отечественные сериалы 2024 года предлагают разнообразие жанров — от захватывающих эпопей до трогательных семейных историй, так что каждый найдет что-то для себя. Выбирайте, что по душе, и наслаждайтесь уютными вечерами с хорошим сериалом в компании друзей или семьи!

Независимо от того, что вам нравится — спортивные драмы, фэнтези, психологические триллеры или комедийные приключения — в этом списке найдется сериал на любой вкус.

«Молодежка. Новая смена» (18+)

Фото: Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена» (2024), Андрей Головков, Андрей Силкин
  • Время серии — 48 минут;
  • 16 эпизодов.

Если вы любите спортивные драмы с элементами комедии, этот сериал точно для вас. Продолжение популярной истории о молодежном хоккее, где команда «Акулы Политеха» пытается восстановить свои позиции после серии поражений. Новый генеральный менеджер и тренер с трудным прошлым будут бороться за успех команды, а главным соперником станет команда «Корсары». Интриги, сложные отношения и, конечно же, хоккей — все, что нужно для захватывающего просмотра.

«Последний богатырь. Наследие» (6+)

Фото: Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие» (2024), Антон Маслов
  • Время серии — 1 час;
  • 8 эпизодов.

Этот сериал продолжает события любимой трилогии, где Иван, уже взрослый и отец двоих детей, оказывается в центре магических событий. Его младшая дочь Софья отправляется в Москву прошлого, чтобы спасти своего отца, а старшая дочь Марья сталкивается с силами зла в самом Белогорье. Смешение фэнтези и комедийных моментов делает этот сериал отличным выбором для семейного просмотра.

«Неверные» (18+)

Фото: Кадр из сериала «Неверные» (2024), Алексей Кузмин-Тарасов
  • Время серии — 50 минут;
  • 8 эпизодов.

Острая и драматичная история о юристе Ольге, которая вынуждена вернуться к своей профессии, чтобы вернуть сына. Погружаясь в судебные разбирательства и сложные семейные вопросы, она обнаруживает, что справиться с личными проблемами гораздо сложнее, чем казалось. Этот сериал подойдет тем, кто любит глубокие психологические драмы с нестандартными решениями.

«Трасса» (18+)

Фото: Кадр из сериала «Трасса» (2024), Душан Глигоров
  • Время серии — 50 минут;
  • 10 эпизодов.

Сериал в жанре детективного триллера, в котором Светлана отправляется искать свою пропавшую приемную дочь. В это время происходит загадочное убийство в курортном городе, и следователь Эльвира Бараева пытается разобраться, как это связано с событиями прошлого. Темные тайны, убийства и сложные расследования делают этот сериал не только напряженным, но и интригующим.

«Дети перемен» (18+)

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен» (2024), Сергей Тарамаев, Любовь Львова
  • Время серии — 55 минут;
  • 8 эпизодов.

Драмеди о трех братьях, выросших в 90-е, в эпоху, когда «жизнь по понятиям» управляла всем. Семья, состоящая из троллейбусного водителя и его сыновей, живет на фоне изменений, происходящих в стране. Но на фоне быстрой наживы и разборок среди друзей, семья начинает трещать по швам. Этот сериал прекрасно передает атмосферу 90-х и поднимает вопросы о семейных ценностях и моральных выборах.

«Она такая классная» (18+)

Фото: Кадр из сериала «Она такая классная» (2024), Александр Домогаров
  • Время серии — 36 минут;
  • 7 эпизодов.

Смешная и трогательная комедия о четверке молодых людей, которые оказываются в одном автомобиле и отправляются в путешествие через всю страну. Каждый из них ищет что-то важное: один мечтает попасть на концерт, другой — встретить девушку своей мечты. Их путь будет полон приключений, неожиданных поворотов и забавных ситуаций, а также поможет каждому из них по-новому взглянуть на свою жизнь.

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Каждая из этих историй увлекает своим сюжетом, яркими персонажами и незабываемыми поворотами. Так что, если вы хотите провести новогодние каникулы за увлекательным просмотром, выберите один из этих сериалов, устройтесь поудобнее и наслаждайтесь!

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#Диана Рязанцева#Омск#Сериалы#Новогодние каникулы#Комедия#Детективный триллер#Фэнтези#Спортивная драма
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