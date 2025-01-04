Топ сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за новогодние каникулы

Смешная и трогательная комедия о четверке молодых людей, которые оказываются в одном автомобиле и отправляются в путешествие через всю страну. Каждый из них ищет что-то важное: один мечтает попасть на концерт, другой — встретить девушку своей мечты. Их путь будет полон приключений, неожиданных поворотов и забавных ситуаций, а также поможет каждому из них по-новому взглянуть на свою жизнь.