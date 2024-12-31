«С неба сыпется пепел»: омичи рассказали об осадках в виде «черного» снега

Posted 31 декабря, 12:02
Published 31 декабря, 12:02
Modified 31 декабря, 12:05
Updated 31 декабря, 12:05
В преддверии Нового года осадки не порадовали омичей. В некоторых районах города на улицы выпал снег с примесями: покров стал серого цвета и больше похож на пепел. Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Дыши! Омск».
«Ветра нет. Полный штиль. Все покрылось пеплом», — написали жители села Новомосковка.
Похожая ситуация сложилась в районе Ростовки. Там, по словам местных жителей, «пепел» вместо снега сыпется с неба уже несколько часов.
«Уже больше 3 часов с неба сыпется пепел. Все уже покрыто толстым черным слоем. 3 км от Бауцентра в сторону Ростовки. Что происходит?!» — задаются вопросом омичи в городском сообществе «ЧП Омск».
Напомним, что в конце декабря на протяжении нескольких дней подряд в регионе вводился режим НМУ. Это время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.