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Posted 31 декабря, 12:02

Published 31 декабря, 12:02

Modified 31 декабря, 12:05

Updated 31 декабря, 12:05

«С неба сыпется пепел»: омичи рассказали об осадках в виде «черного» снега

«С неба сыпется пепел»: омичи рассказали об осадках в виде «черного» снега

31 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI.
В некоторых районах Омска цвет снега стал темно-серым.

В преддверии Нового года осадки не порадовали омичей. В некоторых районах города на улицы выпал снег с примесями: покров стал серого цвета и больше похож на пепел. Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Дыши! Омск».

«Ветра нет. Полный штиль. Все покрылось пеплом», — написали жители села Новомосковка.

Похожая ситуация сложилась в районе Ростовки. Там, по словам местных жителей, «пепел» вместо снега сыпется с неба уже несколько часов.

«Уже больше 3 часов с неба сыпется пепел. Все уже покрыто толстым черным слоем. 3 км от Бауцентра в сторону Ростовки. Что происходит?!» — задаются вопросом омичи в городском сообществе «ЧП Омск».

Напомним, что в конце декабря на протяжении нескольких дней подряд в регионе вводился режим НМУ. Это время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

#Анастасия Баянова#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение#Снегопады#Последствия снегопада#Загрязнение природы#Грязный снег
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