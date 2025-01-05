Омичей предупредили о чрезвычайно опасном похолодании после праздничной оттепели

Кроме того, как отмечается в сообщении, прогнозы синоптиков свидетельствуют о грядущем похолодании — по словам Алексея Кубица, понижение температуры может произойти уже 8 января: в этот день прогнозируется -11 градусов, а 9 января станет еще холоднее — до -15 градусов.