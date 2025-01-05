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Posted 5 января, 07:33

Published 5 января, 07:33

Modified 5 января, 07:44

Updated 5 января, 07:44

В министерстве региональной безопасности предупредили водителей об опасных последствиях температурных колебаний

Омичей предупредили о чрезвычайно опасном похолодании после праздничной оттепели

5 января 2025, 07:33
Фото: gorod55.ru. В министерстве региональной безопасности предупредили водителей об опасных последствиях температурных колебаний
Министр региональной безопасности Алексей Кубиц рассказал о приближении опасной «температурной чехарды»: уже совсем скоро в регион могут прийти заморозки, способные доставить хлопот водителям, но перед ними омичей ожидают и другие неприятности.

Как сообщил в своем Telegram-канале Алексей Кубиц, министр региональной безопасности Омской области, в ближайшие дни горожане могут столкнуться с опасными погодными явлениями: слабым снегом, гололедом, туманами, а впоследствии и изморозью.

К сожалению, все эти явления не лучшим образом сказываются на безопасности пешеходов и водителей: видимость во время снегопада или тумана значительно снижается, а гололед серьезно ухудшает управляемость автомобиля, что повышает риск возникновения различных опасных ситуаций.

Кроме того, как отмечается в сообщении, прогнозы синоптиков свидетельствуют о грядущем похолодании — по словам Алексея Кубица, понижение температуры может произойти уже 8 января: в этот день прогнозируется -11 градусов, а 9 января станет еще холоднее — до -15 градусов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о предстоящем понижении температуры — согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, похолодание будет не продолжительным, но «регулярным»: уже 10 января температура вновь поднимется до -5 градусов, а затем и околонулевых температур, но в понедельник, 13 января, столбик термометра вновь «обвалится» до -18 градусов.

На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1
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#Илья Скобин#Транспорт#Погода#Снег#Омск#Похолодание#Безопасность#Гололед#Новости#Туман#Температура#Министерство региональной безопасности
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