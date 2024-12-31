«Варианта пройти мимо не было»: омские медики спасли собаку на федеральной трассе

Posted 31 декабря, 07:00
Published 31 декабря, 07:00
Modified 31 декабря, 07:04
Updated 31 декабря, 07:04
В приюте Академгородка поделились чудесной историей спасения собаки на заснеженной трассе. Бригада медиков ехала на вызов в Новосибирск, но по пути, в 40-45 километрах от Омска, они заметили собаку. Пес бегал по обочинам дороги, до ближайших населенных пунктов тем временем было не менее 6 километров.
«Вариантов проехать мимо брошенной на трассе собаки у нас не было. Ехали мы без пациента, поэтому не задумываясь остановились, чтобы приманить собаку. Но это оказалось не так просто. Как только пес понял, что на него обратили внимание, он дал деру со всех ног в темноту с обочины подальше от нас. Пришлось побегать и покружить на машине, но и это не принесло результатов. Пес просто бежал вдоль дороги, изредка оборачиваясь», — рассказали врачи скорой помощи.
Тогда медики решились на отчаянный шаг — бежать за собакой не по дорогам, а прямо через поле. Именно это помогло поймать животное. Пес потерялся в сугробах, где его уже ждала член бригады.
«Как оказалось, наш водитель в это время рассказал про сложившуюся ситуацию по рации, и на мое удивление, множество водителей — дальнобойщиков откликнулось помочь. Они остановили движение, чтобы не подвергать собаку риску. А сами выскочили из машин прямо в тапках, чтобы принять участие в отлове», — добавили спасители.
Вытащить собаку из сугроба помогла доброта: врач скорой говорила с ней, а потом подала руку и она вышла к людям. После этого бригада и спасенный пес проехали 600 километров и оказались в приюте «Защита прав животных на жизнь», где собака теперь дожидается новых хозяев.
Напомним, что недавно омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.