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Posted 1 января, 09:51

Published 1 января, 09:51

Modified 1 января, 09:53

Updated 1 января, 09:53

Снежно и нестабильно: прогноз погоды в Омске с 1 по 8 января

Снежно и нестабильно: прогноз погоды в Омске с 1 по 8 января

1 января 2025, 09:51
Фото: 1MI.
В первой половине месяц будет тепло.

Город55 изучил прогноз погоды на январских выходных. По данным синоптиков сервиса Ventusky, в регионе будет переменчивая погода. Вечером 1 января прогнозируют -12 градусов, днем в четверг, 2 января, обещают -5… -10 градусов, местами небольшой снег.

В пятницу, 3 января, по прогнозу синоптиков, ожидается потепление — будет -4… +1, также мокрый снег и местами порывы ветра до 17 м/с. А 4 января температура воздуха поднимется вовсе до +2 градусов.

Прогноз погоды на январь
Прогноз погоды на январь
Прогноз погоды на январь. Фото: Ventusky

5 и 6 января все еще будет тепло — в пределах -2… -4 градусов. на Рождество, 7 января, столбик термометра опустится до -8 градусов, а 8 января — до -13.

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#Ольга Скворцова#Снег#Омск#Прогноз погоды#Рождество#Температура#Синоптики#Мокрый снег#Температура воздуха#Январь#Порывы ветра
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