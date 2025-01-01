Снежно и нестабильно: прогноз погоды в Омске с 1 по 8 января

Posted 1 января, 09:51
Published 1 января, 09:51
Modified 1 января, 09:53
Updated 1 января, 09:53
Город55 изучил прогноз погоды на январских выходных. По данным синоптиков сервиса Ventusky, в регионе будет переменчивая погода. Вечером 1 января прогнозируют -12 градусов, днем в четверг, 2 января, обещают -5… -10 градусов, местами небольшой снег.
В пятницу, 3 января, по прогнозу синоптиков, ожидается потепление — будет -4… +1, также мокрый снег и местами порывы ветра до 17 м/с. А 4 января температура воздуха поднимется вовсе до +2 градусов.
5 и 6 января все еще будет тепло — в пределах -2… -4 градусов. на Рождество, 7 января, столбик термометра опустится до -8 градусов, а 8 января — до -13.