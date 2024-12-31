На январских праздниках омичей ждет плюсовая температура

Так, 1 и 2 января столбик термометра будет в пределах -6… -9 градусов, ожидается снег. Однако 3 января к вечеру резко потеплеет до 0… -1 градуса. Также прогнозируют снег с дождем, осадки сохранятся до 4 января. Днем 5 января будет -3… -6 градусов в течение суток, без осадков. А с 6 января немного похолодает. Дневная температура с 6 по 8 января составит -6…-7 градусов.