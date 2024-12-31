gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 06:40

Published 31 декабря, 06:40

Modified 31 декабря, 07:16

Updated 31 декабря, 07:16

На январских праздниках омичей ждет плюсовая температура

На январских праздниках омичей ждет плюсовая температура

31 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI.
Также прогнозируют снег с дождем.

Как передает сервис визуализации Ventusky, в начале января будет очень переменчивая погода. Температура воздуха, по предварительному прогнозу синоптиков, будет постоянно понижаться и повышаться.

Так, 1 и 2 января столбик термометра будет в пределах -6… -9 градусов, ожидается снег. Однако 3 января к вечеру резко потеплеет до 0… -1 градуса. Также прогнозируют снег с дождем, осадки сохранятся до 4 января. Днем 5 января будет -3… -6 градусов в течение суток, без осадков. А с 6 января немного похолодает. Дневная температура с 6 по 8 января составит -6…-7 градусов.

Фото: Ventusky

Отметим, что по предварительным данным, также потепление до +1 градуса ожидается 12 января. Ранее мы писали, какая погода ждет жителей Омской области в новогоднюю ночь. Об этом читайте по ссылке.

От 0 до -28: погода готовит омичам сюрпризы в январе
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Дождь#Осадки#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика