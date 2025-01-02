«Взяла бутылку и салаты»: истории омичей, которым пришлось работать в новогоднюю ночь

Также напомним, что Новый год полноценно вступил в свои права. Впереди нас ждут 12 месяцев, которые могут быть наполнены радостными событиями, впечатлениями, интересными делами и проектами. А Город55 решил узнать у омичей, что они ждут от 2025-го года. Об этом мы спросили наших подписчиков в паблике ВКонтакте.