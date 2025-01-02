«Взяла бутылку и салаты»: истории омичей, которым пришлось работать в новогоднюю ночь

Posted 2 января, 03:00
Published 2 января, 03:00
Modified 2 января, 07:09
Updated 2 января, 07:09
Новогодняя ночь на работе — реальность для тех, чья служба не предполагает внеплановых перерывов на выходные и праздники. Пока вся страна нарезает салаты и смотрит «Иронию судьбы», некоторые омичи продолжают работать. 31 декабря для них такой же рабочий день, как и 364 других.
Город55 узнал у горожан, которым приходилось работать в Новый год, как для них проходит праздничная ночь на фоне фейерверков, звона бокалов и всеобщего веселья.
«Когда училась, подрабатывала диспетчером в такси. Мы обожали эту новогоднюю ночь: куча подарков от мальчишек, стол накрывали, здорово было, но и мне было 21-25»;
«Я работала в круглосуточном магазине, встречала 2020 год там. Грустно, что так выпала смена, но скучать мне не дали местные жители»;
«Муж в этот раз был на работе в новогоднюю ночь. В контейнеры положили праздничной еды. В 00:00 позвонили с ребенком ему, так и встретили Новый год. Он работает по обычному расписанию. Поел и пошел работать. Их там человек пять»;
«Мой в 5 утра заступает на смену, поел и спит. Никакого праздника».
«У меня мама даже сейчас работает на сутках, подменила девочку, у которой маленькие дети, чтобы та встретила Новый год с детьми. На посту они по одному работают. Так что взяла себе бутылочку шампанского, салатиков, горячего — вот и праздник».
Мы пообщались с людьми, которым также пришлось встречать Новый не дома на диване. Они рассказали о том, как не грустить в новогоднюю ночь, если ты на службе.
Павел, охранник
«Охраннику в новогоднюю ночь работать несложно. На самом деле сложнее выходить на смену утром 1 января. Я не расстраиваюсь, что вся моя семья отдыхает, развлекается, а я работаю. Мои близкие в целом привыкли, что иногда я могу не провести праздник с ними, поэтому относятся спокойно. А на работе у нас фоном идут новогодние концерты, фильмы, поэтому скучать некогда!».
Дмитрий, фельдшер
«У нас работа в обычном режиме, ничего особо не меняется. В Новый год люди вызывают скорую помощь так же часто, как и в любой другой день. Но праздничное настроение все равно есть, как бы то ни было, а бывает всякое. Вот, например, ты поздравляешь коллег, смеешься, но уже через каких-то 10 минут уже стоишь у постели больного человека».
Евгений, железнодорожник
«Иногда приходилось работать 31 декабря в ночь, иногда с утра 1 января. Конечно, лучше отдыхать оба эти дня, но если все-таки выбирать, то лучше в новогоднюю ночь. В любом случае созваниваемся с семьей и друзьями, поздравляем друг друга. Зато потом можно прийти домой, поспать и спокойно наверстать упущенное».
Ксения, SMM-специалист
«Однажды я встречала Новый год одна, мне было скучно, поэтому я по своей воле решила поработать, потому что остались незавершенные дела с прошлого года. Под бой курантов я выпила шампанское, а потом достала ноутбук и полночи провела за работой. К счастью, у меня есть возможность потрудиться дистанционно. Не скажу, что это был плохой опыт. Если вдруг будет еще необходимость работать в праздничную ночь, то не вижу в этом ничего страшного. Такой вот я трудоголик».
Ранее в социальных сетях омичи рассказали, чем занимаются в новогоднюю ночь после боя курантов. Многие отмечают, что устраивают праздник больше для младших членов семьи, а если бы не дети, то посмотрели бы фильм и легли спать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также напомним, что Новый год полноценно вступил в свои права. Впереди нас ждут 12 месяцев, которые могут быть наполнены радостными событиями, впечатлениями, интересными делами и проектами. А Город55 решил узнать у омичей, что они ждут от 2025-го года. Об этом мы спросили наших подписчиков в паблике ВКонтакте.