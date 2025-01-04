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Posted 4 января, 09:34

Published 4 января, 09:34

Modified 4 января, 09:52

Updated 4 января, 09:52

Омичам рассказали о пяти невероятных побегах, о которых сняли фильмы и сериалы

Свобода на грани невозможного: пять историй побегов, которые можно увидеть в кино

4 января 2025, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.

Омичам рассказали о пяти невероятных побегах, о которых сняли фильмы и сериалы

Многие невероятные побеги, реальные и вымышленные, стали основой для знаменитых книг и фильмов. Город55 подготовил топ-5 самых захватывающих побегов, которые стали не только частью истории, но и кинохитов.

Стремление человека к свободе вдохновляет на создание множества историй, которые часто становятся основой для книг и фильмов. Некоторые из них настолько невероятны, что сложно поверить в их реальность, но жизнь действительно способна предложить сценарии, которые удивляют даже самых опытных писателей. Вот пять историй побегов, которые или имеют реальную основу, или были немного изменены для кино.

«Граф Монте-Кристо»: побег, которого не было

Кадр из мини-сериала «Граф Монте-Кристо» (2024), Билле Аугуст
Кадр из мини-сериала «Граф Монте-Кристо» (2024), Билле Аугуст. Фото: ТВ-3

Легендарная история, ставшая основой романа Александра Дюма. Это один из самых известных побегов в литературе, основанный на реальной истории Франсуа-Пьера Пико, французского сапожника, которого обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму. Он провел там семь лет, но не сбежал — его освободили по амнистии после отречения Наполеона от власти. Пико получил наследство от священника, с которым познакомился в тюрьме, разбогател и решил отомстить врагам, убив двоих из них. Эта история по-прежнему вдохновляет кинематографистов, и осенью 2024 года вышла новая экранизация «Граф Монте-Кристо» (12+) с Пьером Нинэ.

На очереди еще и мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (16+), где роль Дантеса исполнил Сэм Клафлин, известный зрителям по «Голодным играм» (18+). В России эту версию можно будет увидеть на канале ТВ-3 7 января в 13:45, который приобрел на нее эксклюзивные права.

«Побег из Алькатраса» (16+): побег мастеров креатива

Фото: Кадр из фильма Побег из Алькатраса (1979), Дон Сигел

В 1962 году Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины устроили дерзкий побег из самой охраняемой тюрьмы США. Для этого они использовали ложку, чтобы просверлить стену, сделали муляжи своих голов и создали плот из прорезиненных плащей. В ночь с 10 на 11 июня 1962 года они сбежали, но так и не было доказано, достигли ли они берега или погибли в бурных водах залива. Эта история, полная дерзости и креативности, была экранизирована в фильме 1979 года «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли.

«Молодой Уинстон» (12+): побег будущего премьер-министра

Фото: Кадр из фильма Молодой Уинстон (1972), Ричард Аттенборо

Молодой Уинстон Черчилль был военнопленным в Южной Африке в конце XIX века. После того как он оказался в лагере, его не удержали даже высокие заборы и охрана. Черчилль совершил побег, перелез через трехметровый забор, скрывался в кустах, а затем добрался до железной дороги, уехав в Мозамбик. Этот побег привел к его известности, что в будущем способствовало его политической карьере. Молодого Черчилля сыграл Саймон Уорд в фильме 1972 года.

«Тюремный романс» (16+): побег по большой любви

Фото: Кадр из фильма Тюремный романс (1993), Евгений Татарский

История Сергея Мадуева (он же Али Мадуев) из Санкт-Петербурга, который провел большую часть своей жизни в тюрьмах. Его последняя попытка побега была связана с любовницей, следователем Натальей Воронцовой, которая передала ему пистолет и помогла сбежать. Мадуев, угрожая оружием, сбежал из-под конвоя, но вскоре его поймали. Следователя Воронцову арестовали, и она провела пять лет в тюрьме. Их невероятная история была экранизирована в фильме «Тюремный романс» в 1993 году с Александром Абдуловым и Мариной Нееловой.

«Туннель» (12+): побег для 1001 человека

Фото: Кадр из фильма Туннель (2001), Роланд Зузо Рихтер

История Хассо Хёршиля, немца, который организовал несколько побегов через Берлинскую стену, стала настоящим героизмом для сотен людей, спасшихся от репрессий в ГДР. Хёршиль с группой соратников вырыл туннель длиной 150 метров под стеной, по которому смогли выбраться 29 человек. Эта история стала основой для фильма «Туннель», хотя Хёршиль сам попросил изменить имена персонажей из-за творческих свобод сценаристов. В итоге, Хёршиль помог вывезти 1001 человека через различные методы побега, включая подземные туннели и подводные лодки. На основе его воспоминаний был снят фильм «Туннель» 2001-го года.

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Эти пять историй побегов — не просто удивительные приключения, но и истории о настоящей решимости, смелости и желании обрести свободу.

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