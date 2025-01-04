Свобода на грани невозможного: пять историй побегов, которые можно увидеть в кино

Posted 4 января, 09:34
Published 4 января, 09:34
Modified 4 января, 09:52
Updated 4 января, 09:52
Стремление человека к свободе вдохновляет на создание множества историй, которые часто становятся основой для книг и фильмов. Некоторые из них настолько невероятны, что сложно поверить в их реальность, но жизнь действительно способна предложить сценарии, которые удивляют даже самых опытных писателей. Вот пять историй побегов, которые или имеют реальную основу, или были немного изменены для кино.
Легендарная история, ставшая основой романа Александра Дюма. Это один из самых известных побегов в литературе, основанный на реальной истории Франсуа-Пьера Пико, французского сапожника, которого обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму. Он провел там семь лет, но не сбежал — его освободили по амнистии после отречения Наполеона от власти. Пико получил наследство от священника, с которым познакомился в тюрьме, разбогател и решил отомстить врагам, убив двоих из них. Эта история по-прежнему вдохновляет кинематографистов, и осенью 2024 года вышла новая экранизация «Граф Монте-Кристо» (12+) с Пьером Нинэ.
На очереди еще и мини-сериал «Граф Монте-Кристо» (16+), где роль Дантеса исполнил Сэм Клафлин, известный зрителям по «Голодным играм» (18+). В России эту версию можно будет увидеть на канале ТВ-3 7 января в 13:45, который приобрел на нее эксклюзивные права.
В 1962 году Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины устроили дерзкий побег из самой охраняемой тюрьмы США. Для этого они использовали ложку, чтобы просверлить стену, сделали муляжи своих голов и создали плот из прорезиненных плащей. В ночь с 10 на 11 июня 1962 года они сбежали, но так и не было доказано, достигли ли они берега или погибли в бурных водах залива. Эта история, полная дерзости и креативности, была экранизирована в фильме 1979 года «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли.
Молодой Уинстон Черчилль был военнопленным в Южной Африке в конце XIX века. После того как он оказался в лагере, его не удержали даже высокие заборы и охрана. Черчилль совершил побег, перелез через трехметровый забор, скрывался в кустах, а затем добрался до железной дороги, уехав в Мозамбик. Этот побег привел к его известности, что в будущем способствовало его политической карьере. Молодого Черчилля сыграл Саймон Уорд в фильме 1972 года.
История Сергея Мадуева (он же Али Мадуев) из Санкт-Петербурга, который провел большую часть своей жизни в тюрьмах. Его последняя попытка побега была связана с любовницей, следователем Натальей Воронцовой, которая передала ему пистолет и помогла сбежать. Мадуев, угрожая оружием, сбежал из-под конвоя, но вскоре его поймали. Следователя Воронцову арестовали, и она провела пять лет в тюрьме. Их невероятная история была экранизирована в фильме «Тюремный романс» в 1993 году с Александром Абдуловым и Мариной Нееловой.
История Хассо Хёршиля, немца, который организовал несколько побегов через Берлинскую стену, стала настоящим героизмом для сотен людей, спасшихся от репрессий в ГДР. Хёршиль с группой соратников вырыл туннель длиной 150 метров под стеной, по которому смогли выбраться 29 человек. Эта история стала основой для фильма «Туннель», хотя Хёршиль сам попросил изменить имена персонажей из-за творческих свобод сценаристов. В итоге, Хёршиль помог вывезти 1001 человека через различные методы побега, включая подземные туннели и подводные лодки. На основе его воспоминаний был снят фильм «Туннель» 2001-го года.
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Эти пять историй побегов — не просто удивительные приключения, но и истории о настоящей решимости, смелости и желании обрести свободу.
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