Свобода на грани невозможного: пять историй побегов, которые можно увидеть в кино

В 1962 году Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины устроили дерзкий побег из самой охраняемой тюрьмы США. Для этого они использовали ложку, чтобы просверлить стену, сделали муляжи своих голов и создали плот из прорезиненных плащей. В ночь с 10 на 11 июня 1962 года они сбежали, но так и не было доказано, достигли ли они берега или погибли в бурных водах залива. Эта история, полная дерзости и креативности, была экранизирована в фильме 1979 года «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли.