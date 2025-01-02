В первый день нового года пьяный омич устроил смертельное ДТП

В полиции рассказали, что 50-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб 74-летний пассажир. Водителя «Лады» и еще троих пассажиров отвезли в больницу.