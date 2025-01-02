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Posted 2 января, 04:22

Published 2 января, 04:22

Modified 2 января, 04:24

Updated 2 января, 04:24

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся

В первый день нового года пьяный омич устроил смертельное ДТП

2 января 2025, 04:22
Фото: Госавтоинспекция Омской области. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся
Трагедия произошла на автодороге Омск-Муромцево-Седельниково. Один человек погиб, четверых отвезли в больницу.

Накануне, 1 января, около 18 часов на трассе Омск-Муромцево-Седельниково произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В полиции рассказали, что 50-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб 74-летний пассажир. Водителя «Лады» и еще троих пассажиров отвезли в больницу.

Выяснилось, что водитель был пьян. Показания алкотектора составили 0,67 мг/л. В полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Алкогольное опьянение#Травмы#Муромцевский район#Погибший#Лада Гранта
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