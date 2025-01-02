В первый день нового года пьяный омич устроил смертельное ДТП

Posted 2 января, 04:22
Published 2 января, 04:22
Modified 2 января, 04:24
Updated 2 января, 04:24
Накануне, 1 января, около 18 часов на трассе Омск-Муромцево-Седельниково произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В полиции рассказали, что 50-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб 74-летний пассажир. Водителя «Лады» и еще троих пассажиров отвезли в больницу.
Выяснилось, что водитель был пьян. Показания алкотектора составили 0,67 мг/л. В полиции выясняют все обстоятельства ДТП.