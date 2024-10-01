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Укусила собака

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2024
Поедут бригадой. В Омске разыщут собаку, которая покусала девочку
Сегодня, 15 августа, рабочие из муниципального приюта отправятся на поиски хвостатой. Если ее не удастся найти, могут пострадать другие дети.
15 августа, 02:40
Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку
Региональный следственный комитет начал проверку сообщения из соцсетей о нападении собаки на ребенка, инцидент произошел на улице Олега Кошевого.
14 августа, 14:06
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак
13 марта, 13:40
Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
27 февраля, 12:10
Продолжают кусать прохожих. Омичи пожаловались на бездомных собак в центре города
19 января, 10:31
Была с биркой. В Омске засудили администрацию из-за нападения собаки на ребенка
15 января, 05:44
Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске
13 января, 04:37
Нападение собак на школьника, отмена Лолиты и тройное ДТП на мосту. Омск сегодня
12 января, 14:03
Омский следком возбудил уголовное дело после нападения собак на ребенка
12 января, 09:04
2023
Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня
15 ноября 2023, 13:59
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
31 октября 2023, 03:48
Прибежала и покусала. Омичка на своем огороде стала жертвой соседской собаки
Женщине пришлось лежать в стационаре, чтобы восстановиться после травм.
19 октября 2023, 08:07
Укусил за голову, шею, грудь. В Омской области соседский пес напал на четырехлетку
Хозяйка животного обязана выплатить компенсацию морального вреда.
17 октября 2023, 11:00
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
10 октября 2023, 05:47
«Приходят со слезами домой». В Омске ищут пострадавших от укусов бездомных собак
Агрессивную стаю видели у магазина на 10-й Восточной.
9 октября 2023, 10:04
Следственный комитет начал проверку после нападения собак на 14-летнего омича
9 октября 2023, 08:32
Компенсация за травмы. В Ленинском округе Омска мальчика укусила бродячая собака
Компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей.
30 мая 2023, 03:34

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