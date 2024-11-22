Десятки обращений в год. Где в Омске чаще всего бездомные собаки нападают на людей

Posted 22 ноября, 12:00
Published 22 ноября, 12:00
Modified 22 ноября, 12:00
Updated 22 ноября, 12:00
С начала 2024 года жители Омской области 74 раза обращались в полицию с заявлениями о нападениях бродячих собак. В 2023 году подобных заявлений поступило 108. Данные Городу55 предоставили в региональном УМВД.
Что касается Омска, то в полиции рассказали о самых «кусачих» районах. С начала нынешнего года собаки нападали на местных жителей в Центральном округе 15 раз, в Ленинском — 12, в Кировском — 9, в Советском — 7, в Октябрьском — 6.
В 2023 году цифры были следующие: ЦАО — 25 случаев нападения собак на людей, ЛАО — 12, КАО — 9, САО — 7, ОАО — 6.
В полиции отмечают, что за бездомными собаками должны следить соответствующие структуры городской администрации. Иначе ждет наказание.
«Факты нападения безнадзорных животных на граждан квалифицируются в соответствии со статей 293 УК РФ „Халатность“, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности», — добавили в областном УМВД.
Напомним, на прошлой неделе бездомная собака напала на омичку на улице Малиновского. Пес укусил женщину за ногу. В региональном следкоме возбудили уголовное дело на сотрудников мэрии по факту халатности.
Также вопрос бродячих животных корреспонденты Евгений Игишев и Ольга Скворцова обсуждали в прямом эфире Gorod55 Live: