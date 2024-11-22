Десятки обращений в год. Где в Омске чаще всего бездомные собаки нападают на людей

Что касается Омска, то в полиции рассказали о самых «кусачих» районах. С начала нынешнего года собаки нападали на местных жителей в Центральном округе 15 раз, в Ленинском — 12, в Кировском — 9, в Советском — 7, в Октябрьском — 6.