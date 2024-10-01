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Бездомная собака

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Октябрь
«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»
1 октября, 09:52
Август
Поедут бригадой. В Омске разыщут собаку, которая покусала девочку
Сегодня, 15 августа, рабочие из муниципального приюта отправятся на поиски хвостатой. Если ее не удастся найти, могут пострадать другие дети.
15 августа, 02:40
Июль
Нашел жертву. Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки
Внимание мужчины привлек пес на дачном участке соседа.
12 июля, 07:20
Июнь
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
Май
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14

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