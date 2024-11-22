Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов

Posted 22 ноября, 06:51
Published 22 ноября, 06:51
Modified 22 ноября, 06:53
Updated 22 ноября, 06:53
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, первые зимние морозы ждут Омскую область уже в декабре. По предварительным данным метеорологов, температура сильно понизится уже с 4-го числа.
Похолодание в регион принесет антициклон, который движется с востока Западной Сибири. Но соседям омичей из Томской, Кемеровской областей, например, повезет меньше. В ночь на 5 декабря у них столбик термометра окажется на отметке -34 градусов.
Холодный атмосферный фронт растеряет свой холод по дороге в Омскую область. 4 и 5 декабря в регионе температура опустится до -17 градусов.