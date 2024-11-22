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Posted 22 ноября, 06:51

Published 22 ноября, 06:51

Modified 22 ноября, 06:53

Updated 22 ноября, 06:53

Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов

Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов

22 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Рассказываем, когда ждать холодов.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, первые зимние морозы ждут Омскую область уже в декабре. По предварительным данным метеорологов, температура сильно понизится уже с 4-го числа.

Похолодание в регион принесет антициклон, который движется с востока Западной Сибири. Но соседям омичей из Томской, Кемеровской областей, например, повезет меньше. В ночь на 5 декабря у них столбик термометра окажется на отметке -34 градусов.

Фото: Ventusky

Холодный атмосферный фронт растеряет свой холод по дороге в Омскую область. 4 и 5 декабря в регионе температура опустится до -17 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Сибирь#Красноярский край#Прогноз#Морозы#Вентускай#Антициклон#Декабрь#Метеорология
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