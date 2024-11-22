По традиции: вечером пятницы на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Также движение затруднено на Левом берегу. В вечерний час-пик «встали» улицы 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Конева и Степанца, чуть проще ситуация на Лукашевича и Перелета. В Нефтяниках из-за двух аварий пробка возникла на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, также сложности с проездом отмечены на проспектах Мира и Менделеева.