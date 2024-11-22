По традиции: вечером пятницы на омских дорогах образовались 7-балльные пробки

Posted 22 ноября, 12:26
Published 22 ноября, 12:26
Modified 22 ноября, 12:26
Updated 22 ноября, 12:26
В последний день рабочей недели омские дороги, традиционно, сковали пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», заторы в разных частях города достигли 7 баллов. На многих участках причиной проблем с движением стали ДТП.
Сложнее всего пришлось водителям, которые решили проложить маршрут через центр города. «Красным» в картах сейчас подсвечены улицы Герцена, Фрунзе, Пушкина и проспект Карла Маркса, на Масленникова и Красном Пути заторы образовались из-за ДТП.
Также движение затруднено на Левом берегу. В вечерний час-пик «встали» улицы 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Конева и Степанца, чуть проще ситуация на Лукашевича и Перелета. В Нефтяниках из-за двух аварий пробка возникла на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Королева, также сложности с проездом отмечены на проспектах Мира и Менделеева.
Напомним, что ранее в департаменте транспорта омской мэрии рассказали, как изменится движение во время капитального ремонта моста у Телецентра.