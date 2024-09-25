Первый снег в Таре. В Омскую область зима пришла раньше времени

Сегодня в Таре, небольшом городе Омской области, выпал первый снег, что стало настоящей сенсацией для местных жителей. Белые хлопья вызвали удивление. Этот первый снег, как предвестник зимы, заставляет задуматься о том, что настоящие холода не за горами.