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Posted 25 сентября, 08:26

Published 25 сентября, 08:26

Modified 25 сентября, 08:46

Updated 25 сентября, 08:46

На севере Омской области неожиданно выпал первый снег

Первый снег в Таре. В Омскую область зима пришла раньше времени

25 сентября 2024, 08:26
Фото: 1MI

На севере Омской области неожиданно выпал первый снег

В Омской области выпал первый снег, ставший неожиданной сенсацией для местных жителей и напоминанием о приближающихся холодах.

Сегодня в Таре, небольшом городе Омской области, выпал первый снег, что стало настоящей сенсацией для местных жителей. Белые хлопья вызвали удивление. Этот первый снег, как предвестник зимы, заставляет задуматься о том, что настоящие холода не за горами.

Фото: «Тарское Прииртышье»

Жители Омска и области должны быть готовы к неожиданным капризам погоды. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой температуры ниже климатической нормы на целых 4 градуса.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Зима#Жители#Новости#Прогноз#Синоптики#Тара#Холода
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