Первый снег в Таре. В Омскую область зима пришла раньше времени

Posted 25 сентября, 08:26
Published 25 сентября, 08:26
Modified 25 сентября, 08:46
Updated 25 сентября, 08:46
Сегодня в Таре, небольшом городе Омской области, выпал первый снег, что стало настоящей сенсацией для местных жителей. Белые хлопья вызвали удивление. Этот первый снег, как предвестник зимы, заставляет задуматься о том, что настоящие холода не за горами.
Жители Омска и области должны быть готовы к неожиданным капризам погоды. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой температуры ниже климатической нормы на целых 4 градуса.