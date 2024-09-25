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Posted 25 сентября, 08:40

Published 25 сентября, 08:40

Modified 25 сентября, 08:43

Updated 25 сентября, 08:43

Место происшествия

Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка

25 сентября 2024, 08:40
Фото: Следственный комитет Омской области
Место происшествия

Пенсионерка и 5-летняя девочка погибли в страшном пожаре в селе Омской области

На месте происшествия в селе Цветнополье сейчас работают следователи. После проверки, возможно, возбудят уголовное дело.

Стало известно, что в селе Цветнополье Азовского района загорелся частный дом. Ликвидацией пожара на площади 80 «квадратов» занимались 7 специалистов и 4 единицы техники МЧС. Однако жертв не удалось избежать.

По информации регионального следкома, в огне погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка. В момент возгорания в доме также находился еще один ребенок — трехлетний мальчик, но он успел выбежать на улицу. Родители детей с еще двумя своими дочками находились в другом месте.

Фото: МЧС России

Сейчас сотрудники следкома выполняют доследственную проверку, осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. Не исключено, что после проверки будет возбуждено уголовное дело. Выяснение обстоятельств происшествия также проконтролирует прокуратура.

Накануне Город55 рассказывал о другом смертельном пожаре. Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке погиб мужчина.

Роковая сигарета. Пожар в омской многоэтажке унес жизнь человека
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Прокуратура#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Следком#Новости#Азовский район#Погибшие#Погиб ребенок
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