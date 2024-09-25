Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка

По информации регионального следкома, в огне погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка. В момент возгорания в доме также находился еще один ребенок — трехлетний мальчик, но он успел выбежать на улицу. Родители детей с еще двумя своими дочками находились в другом месте.