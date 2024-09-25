Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка

Posted 25 сентября, 08:40
Published 25 сентября, 08:40
Modified 25 сентября, 08:43
Updated 25 сентября, 08:43
Стало известно, что в селе Цветнополье Азовского района загорелся частный дом. Ликвидацией пожара на площади 80 «квадратов» занимались 7 специалистов и 4 единицы техники МЧС. Однако жертв не удалось избежать.
По информации регионального следкома, в огне погибли 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка. В момент возгорания в доме также находился еще один ребенок — трехлетний мальчик, но он успел выбежать на улицу. Родители детей с еще двумя своими дочками находились в другом месте.
Сейчас сотрудники следкома выполняют доследственную проверку, осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. Не исключено, что после проверки будет возбуждено уголовное дело. Выяснение обстоятельств происшествия также проконтролирует прокуратура.
Накануне Город55 рассказывал о другом смертельном пожаре. Из-за непотушенной сигареты в пятиэтажке погиб мужчина.